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Леонид Слуцкий: "Какой матч хотелось бы переиграть? Россия - Уэльс"

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Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, какая игра на посту наставника армейцев вызывает у него особенные эмоции. Также экс-главный тренер сборной России рассказал, какой матч хотел бы переиграть.

- За эти годы – лучший по качеству футбола матч вашего ЦСКА? Чтоб душа пела?

– Не знаю… Столько всего! Я не могу сейчас отлистать события далеко назад.

– Тогда – за последние пару лет.

– Почему-то приходит на ум матч со "Спортингом", когда мы выиграли 3:1. Четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Не могу говорить про качество – но вызывала игра какие-то невероятные эмоции!

– А какой хотелось бы переиграть?

– Россия – Уэльс.

– Главное пожелание сейчас самому себе?

– Пожелания для самого себя не обязательно озвучивать через газеты… Я могу пожелать что-то огромной армии болельщиков ЦСКА. Сказать еще раз им огромное спасибо. Ребята, меня потрясла ваша реакция – за редким исключением. Поэтому – вы лучшие. С вами было классно. Уверен, с такими болельщиками у клуба всегда все будет хорошо. А вам я и так рассказал больше, чем собирался… (Юрий ГОЛЫШАК)

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