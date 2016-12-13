01:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Хочу выучить английский и освоить лыжи"

0
0
0

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что мысленно у него получается не возвращаться в большой футбол. Также Слуцкий рассказал, чему хотел бы научиться в свободное время.

– Удается сейчас мыслями не возвращаться в большой футбол?

– Да.

– Зная собственный характер – какую паузу попросит организм?

– Не знаю. Честно – не могу сказать. Это для меня самого загадка.

– Сейчас у вас прекрасное время осваивать новое. Три вещи, которые не умеете, но очень хотели бы научиться?

– Разговаривать на английском языке. Освоить беговые лыжи. И… Третье… Не знаю! Подтягиваться двадцать раз.

– На сколько сейчас подпишетесь?

– Раз пять, пожалуй, смогу. (Юрий ГОЛЫШАК)

Леонид Слуцкий: "Гинер предлагал много вариантов, чтобы избежать моего ухода"

0
0
0
Материалы сюжета: ЦСКА: Гончаренко вместо Слуцкого
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ