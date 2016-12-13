Леонид Слуцкий: "Хочу выучить английский и освоить лыжи"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что мысленно у него получается не возвращаться в большой футбол. Также Слуцкий рассказал, чему хотел бы научиться в свободное время.
– Удается сейчас мыслями не возвращаться в большой футбол?
– Да.
– Зная собственный характер – какую паузу попросит организм?
– Не знаю. Честно – не могу сказать. Это для меня самого загадка.
– Сейчас у вас прекрасное время осваивать новое. Три вещи, которые не умеете, но очень хотели бы научиться?
– Разговаривать на английском языке. Освоить беговые лыжи. И… Третье… Не знаю! Подтягиваться двадцать раз.
– На сколько сейчас подпишетесь?
– Раз пять, пожалуй, смогу. (Юрий ГОЛЫШАК)
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