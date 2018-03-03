13:52 | Футбол — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Для Мусы возвращение в ЦСКА - шанс реабилитировать карьеру"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сказал, что рад возвращению Ахмеда Мусы в армейский клуб. Нигерийский нападающий, выступавший за красно-синих с 2012 по 2016 год, был арендован москвичами у "Лестера" до конца сезона-2017/18.

- Очень рад, что Муса вернулся, - сказал в эфире клубного канала ЦСКА Слуцкий. - Для нашего клуба это шанс заработать большее количество очков и забить большее количество голов. А для Мусы - шанс реабилитировать карьеру перед чемпионатом мира, шанс получить глоток свежего воздуха.

Сегодня, 3 марта, ЦСКА сыграет с "Уралом" в матче 21-го тура чемпионата России. Муса сыграет против екатеринбуржцев в стартовом составе.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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terebun

Леня, только такие как ты считают Мусу футболистом.... на самом деле Мусса легкоатлет - спринтер, и не более. Каков ты тренер, таков Муса футболист.

16:24

кузя23

А где будет реабилитировать карьеру космический Леонид?

15:50

zvovs

Некоторые не могут жить и работать в коррупции, а некоторые наоборот, прям и могут только в ней выжить....

14:36

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