Леонид Слуцкий: "Для Мусы возвращение в ЦСКА - шанс реабилитировать карьеру"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сказал, что рад возвращению Ахмеда Мусы в армейский клуб. Нигерийский нападающий, выступавший за красно-синих с 2012 по 2016 год, был арендован москвичами у "Лестера" до конца сезона-2017/18.
- Очень рад, что Муса вернулся, - сказал в эфире клубного канала ЦСКА Слуцкий. - Для нашего клуба это шанс заработать большее количество очков и забить большее количество голов. А для Мусы - шанс реабилитировать карьеру перед чемпионатом мира, шанс получить глоток свежего воздуха.
Сегодня, 3 марта, ЦСКА сыграет с "Уралом" в матче 21-го тура чемпионата России. Муса сыграет против екатеринбуржцев в стартовом составе.
terebun
Леня, только такие как ты считают Мусу футболистом.... на самом деле Мусса легкоатлет - спринтер, и не более. Каков ты тренер, таков Муса футболист.
16:24
кузя23
А где будет реабилитировать карьеру космический Леонид?
15:50
zvovs
Некоторые не могут жить и работать в коррупции, а некоторые наоборот, прям и могут только в ней выжить....
14:36