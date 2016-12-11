23:30 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Буду сильно переживать за Гончаренко в ЦСКА"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ пожелал удачи своему коллеге Виктору Гончаренко у руля армейского клуба. По данным "СЭ", о назначении специалиста будет объявлено в понедельник.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "С кем я хотел разобраться на "Уэмбли"

– Удается сейчас мыслями не возвращаться в большой футбол?

– Да.

– Зная собственный характер – какую паузу попросит организм?

– Не знаю. Честно. Это для меня самого загадка.

– Что скажете о своем преемнике? Воспринял его народ настороженно.

– Гончаренко – мой товарищ. Не очень этично описывать дружбу. Могу пожелать ему большой удачи. И творческой, и спортивной, и личной. Буду сильно за него переживать.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Гончаренко - это очередная ошибка Гинера, которому все чаще отказывает его ощущение реальности и эффективности действий в управление клубом. Лучше для ЦСКА в данный период времени было назначение главным тренером команды Кононова, который не имеет одинаковых взглядов со Слуцким и не имеет пиетета перед ветеранским костяком, а значит готов к более резким переменам. А Гончаренко сейчас - это дальнейший застой - то есть ни два, ни полтора.

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