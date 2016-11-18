Леонид Слуцкий: "Будем поддерживать Еременко до конца"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 14-го тура премьер-лиги отметил, что вся команда расстроена дисквалификацией Романа Еременко, передает из Тулы спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Сегодня футболист был отстранен от футбола УЕФА на два года.

- Спасибо Туле за атмосферу праздника. Качество поля для этого времени года, заполненные трибуны - все было на уровне. Играть было очень приятно, - сказал Слуцкий. - Что касается самого матча, то большую часть времени мы владели инициативой, создавали моменты, но, как часто бывает, когда не забиваешь второй мяч, концовка получилась нервной. Хотя по-настоящему острых моментов "Арсенал" не создал. В целом итог более чем закономерен.

- Утренняя новость о дисквалификации Романа Еременко повлияла на настроение команды?

- Понятно, что все мы все очень расстроены этой ситуацией. И будем поддерживать Рому до конца. А что касается настроения, то в нашей команде собраны профессионалы. Каким бы болезненным не был процесс, нужно выходить и добиваться победы.

- Как вам игра Чалова и Головина?

- Чалов для дебюта сыграл достаточно неплохо. Прессинговал, имел моменты. Выполнял то, о чем договаривались. Головин уже дорос до того уровня, когда от него требуется вести игру. И он пытается это делать.

- В концовке ЦСКА играл по сути в шесть защитников. Не перебор?

- У нас был выбор: либо не делать замены вовсе, либо выпускать защитников. Такова кадровая ситуация. При этом когда Набабкин вышел, Щенников сместился выше. А Игнашевич занял место в опорной зоне. Тошич приехал из сборной с травмой и играть был не готов.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

Еременко дисквалифицирован на два года