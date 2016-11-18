21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Будем поддерживать Еременко до конца"

Сегодня. Тула. "Арсенал" - ЦСКА - 0:1. Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Тула. "Арсенал" - ЦСКА - 0:1. Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 14-го тура премьер-лиги отметил, что вся команда расстроена дисквалификацией Романа Еременко, передает из Тулы спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Сегодня футболист был отстранен от футбола УЕФА на два года.

 
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- Спасибо Туле за атмосферу праздника. Качество поля для этого времени года, заполненные трибуны - все было на уровне. Играть было очень приятно, - сказал Слуцкий. - Что касается самого матча, то большую часть времени мы владели инициативой, создавали моменты, но, как часто бывает, когда не забиваешь второй мяч, концовка получилась нервной. Хотя по-настоящему острых моментов "Арсенал" не создал. В целом итог более чем закономерен.

- Утренняя новость о дисквалификации Романа Еременко повлияла на настроение команды?

- Понятно, что все мы все очень расстроены этой ситуацией. И будем поддерживать Рому до конца. А что касается настроения, то в нашей команде собраны профессионалы. Каким бы болезненным не был процесс, нужно выходить и добиваться победы.

- Как вам игра Чалова и Головина?

- Чалов для дебюта сыграл достаточно неплохо. Прессинговал, имел моменты. Выполнял то, о чем договаривались. Головин уже дорос до того уровня, когда от него требуется вести игру. И он пытается это делать.

- В концовке ЦСКА играл по сути в шесть защитников. Не перебор?

- У нас был выбор: либо не делать замены вовсе, либо выпускать защитников. Такова кадровая ситуация. При этом когда Набабкин вышел, Щенников сместился выше. А Игнашевич занял место в опорной зоне. Тошич приехал из сборной с травмой и играть был не готов.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

Еременко дисквалифицирован на два года

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Mark Krass

Вот откуда столько дебилов в стране? В дурке бесплатный вай-фай?))

23:33

Сeрый

Кони наркошей не сдают. Самое забавное, что фантики все равно всем стадом попрутся на стадио. Понесут Роме на дорожку. Вот честно, можно их считать людьми?

23:19

Союз Аполлонович

Поддержи его Леонид, найди дилера получше

23:16

serzheo

то в нашей команде собраны профессионалы. Каким бы болезненным не был процесс, нужно выходить и добиваться победы___________ Это как понять? Наркоман - Финн обманул 150 000 000 страны, Пельмень эту тему прикрыл, а болельщики в дураках? Браво! Закрыть - вместе с Еременко - Слуцкого. УК РФ - одинаков для всех. Задолбали.

23:02

Big Brother is Coming

Может они все командой сняли по "дорожке", просто роме не повезло)

22:50

viktor530

Судя по фото, не только Еременко употреблял!

22:34

С.С.Горбунков

а Слуцкий его поддерживать собралсо)))

22:30

С.С.Горбунков

в Китае вааще то вышка !!!)))

22:28

valentinovich205

Ну вот, пожалуйста! А потом мы обвиняем вады, моки, филы и т.д.! Вот пример атмосферы нетерпимости к допингу! "Будем поддерживать"! Чувак на коксе сидит, а главный тренер чемпиона страны и экс главный тренер национальной сборной будет его поддерживать! Занавес...

22:15

Долой марионеток-макларенеток

Снизу или сверху?

22:08

С.С.Горбунков

расформировать канюшню !!! Леонида Викторовича отправить на уборку снега на Дальний Восток !!! а Гинеру вернуть хохляцкие гривены браццкой когда то республики !!!

21:56

ks86

Кокаинум

21:48

saiga

До конца чего? Клуба, команды, главного тренера или Еременко?

21:47

Malysh316

Что , будут ему кокс поставлять ?

21:44

RSDsouth

Клуб наркоманов - Чемпион РФПЛ ... Прикольно

21:43

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