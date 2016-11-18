Леонид Слуцкий: "Будем поддерживать Еременко до конца"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 14-го тура премьер-лиги отметил, что вся команда расстроена дисквалификацией Романа Еременко, передает из Тулы спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Сегодня футболист был отстранен от футбола УЕФА на два года.
- Спасибо Туле за атмосферу праздника. Качество поля для этого времени года, заполненные трибуны - все было на уровне. Играть было очень приятно, - сказал Слуцкий. - Что касается самого матча, то большую часть времени мы владели инициативой, создавали моменты, но, как часто бывает, когда не забиваешь второй мяч, концовка получилась нервной. Хотя по-настоящему острых моментов "Арсенал" не создал. В целом итог более чем закономерен.
- Утренняя новость о дисквалификации Романа Еременко повлияла на настроение команды?
- Понятно, что все мы все очень расстроены этой ситуацией. И будем поддерживать Рому до конца. А что касается настроения, то в нашей команде собраны профессионалы. Каким бы болезненным не был процесс, нужно выходить и добиваться победы.
- Как вам игра Чалова и Головина?
- Чалов для дебюта сыграл достаточно неплохо. Прессинговал, имел моменты. Выполнял то, о чем договаривались. Головин уже дорос до того уровня, когда от него требуется вести игру. И он пытается это делать.
- В концовке ЦСКА играл по сути в шесть защитников. Не перебор?
- У нас был выбор: либо не делать замены вовсе, либо выпускать защитников. Такова кадровая ситуация. При этом когда Набабкин вышел, Щенников сместился выше. А Игнашевич занял место в опорной зоне. Тошич приехал из сборной с травмой и играть был не готов.
Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА
Mark Krass
Вот откуда столько дебилов в стране? В дурке бесплатный вай-фай?))
23:33
Сeрый
Кони наркошей не сдают. Самое забавное, что фантики все равно всем стадом попрутся на стадио. Понесут Роме на дорожку. Вот честно, можно их считать людьми?
23:19
Союз Аполлонович
Поддержи его Леонид, найди дилера получше
23:16
serzheo
то в нашей команде собраны профессионалы. Каким бы болезненным не был процесс, нужно выходить и добиваться победы___________ Это как понять? Наркоман - Финн обманул 150 000 000 страны, Пельмень эту тему прикрыл, а болельщики в дураках? Браво! Закрыть - вместе с Еременко - Слуцкого. УК РФ - одинаков для всех. Задолбали.
23:02
Big Brother is Coming
Может они все командой сняли по "дорожке", просто роме не повезло)
22:50
viktor530
Судя по фото, не только Еременко употреблял!
22:34
С.С.Горбунков
а Слуцкий его поддерживать собралсо)))
22:30
С.С.Горбунков
в Китае вааще то вышка !!!)))
22:28
valentinovich205
Ну вот, пожалуйста! А потом мы обвиняем вады, моки, филы и т.д.! Вот пример атмосферы нетерпимости к допингу! "Будем поддерживать"! Чувак на коксе сидит, а главный тренер чемпиона страны и экс главный тренер национальной сборной будет его поддерживать! Занавес...
22:15
Долой марионеток-макларенеток
Снизу или сверху?
22:08
С.С.Горбунков
расформировать канюшню !!! Леонида Викторовича отправить на уборку снега на Дальний Восток !!! а Гинеру вернуть хохляцкие гривены браццкой когда то республики !!!
21:56
ks86
Кокаинум
21:48
saiga
До конца чего? Клуба, команды, главного тренера или Еременко?
21:47
Malysh316
Что , будут ему кокс поставлять ?
21:44
RSDsouth
Клуб наркоманов - Чемпион РФПЛ ... Прикольно
21:43