Леонид Кучук: "Макеев был одним из лучших на поле против "Локомотива"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что защитник Евгений Макеев был одним из лучших игроков на поле. Он также добавил, что эмоции не дали довести встречу до логического конца.

– Какие изменения вы внесли в перерыве?

– Ничего особенного, лишь указал на зоны, которые следует вскрывать, – сказал Кучук. - В первом тайме мы несколько суетились в передней линии – не туда давали, не было слаженности, хотя много работаем в этом направлении. Так бывает, такой был этот матч.

– Почему в концовке давление "Локомотива" привело к таким проблемам в защите?

– В основном оттого, что опорники подустали. Не успевали закрываться в зонах инсайдов, где "Локомотив" силен. И они стали проходить эти зоны, в этом загвоздка.

– Сегодня был опять новый вариант обороны. Как это сказалось на игре?

– Конечно, все так или иначе сказывается. Действительно, новая линия обороны, но сыграла она хорошо кроме некоторых моментов. Я доволен тем, как вышел Макеев, он был одним из лучших на поле. Двигаемся дальше. Надо перестраиваться в таких случаях. Сегодня вся команда играла слаженно в обороне, но чисто эмоции не дали довести матч до логического конца. Допустили одновременно целый ряд ошибок, а череда ошибок в матче с таким мощным соперником ни к чему хорошему привести не может.

– Довольны ли вы игрой Гацкана на позиции защитника?

– А что мне делать, если остался только один номинальный центральный защитник? Гацкан хорошо справляется. Я доволен его игрой. Мы тренировали это, когда было много молодежи на тренировках.

– Что с Бобеном?

– Травма. Как и у Вилюша – его в принципе можно было ставить, но была вероятность потерять его надолго. Теперь, по крайней мере, на следующие матчи у нас будут два центральных защитника.

– Обидно проиграть "Локомотиву"?

– Обидно всегда проигрывать, особенно в концовке, неважно какому сопернику, в таком динамичном остром матче. Надо найти силы двигаться дальше. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Локомотив"