Лебеденко рассказал, за счет чего "Ахмат" может победить "Спартак"

Бывший нападающий "Ахмата" Игорь Лебеденко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от встречи.

– Не считаете, что стоило оставить Рахимова?

– С футболистами не советуются, стоит ли оставить тренера или пригласить другого. Так решило руководство.

– За счет чего нынешний "Ахмат" сможет победить "Спартак"?

– За счет бойцовского духа. Если не хватит сил, можно вытащить "на зубах" за счет мотивации, как и получилось с ЦСКА. Хотя такого результата никто не мог ожидать. Да, армейцы вышли на поле после непростого матча в Лиге чемпионов. Сейчас же немного другая ситуация. У "Спартака" целая группа футболистов снова вернулась в строй. А за "Ахмат" будут болельщики, которые погонят своих вперед. И на красно-белых всегда особый настрой. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Ахмат" – "Спартак" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.