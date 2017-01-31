Ласина Траоре: "Очень рад переходу в "Спортинг"

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в хихонском "Спортинге", информирует ElDesmarque Sporting. Информацию о переходе подтвердил сам ивуариец, который в эти минуты заключает контракт с командой. По слухам, за аренду форварда "Спортинг" заплатит один миллион евро.
"Очень рад быть здесь", – сказал Траоре.
За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть мячей.
🎥 ¡Primeras palabras de Lacina Traoré como nuevo jugador del Sporting!: "Estoy muy feliz de estar en Gijón" pic.twitter.com/OPPWKmeNKM– ElDesmarque Sporting (@DMQSporting) 31 января 2017 г.
shpasic
а уж мы-то как рады!))
18:24 31 января
yspesh4
Действительно, тссс!
17:50 31 января
spetrov
Meddle +1. Гаттузо зол!, но мы надеемся.
17:46 31 января
WildCat-2k
Тиихо, не вспугните!
17:24 31 января
эстонский армеец
То - что ушёл - хорошо! То - что заиграет - плохо, почему в ЦСКА тогда "шланговал".
17:16 31 января
Гаттузо зол!
Но это еще не факт......
17:16 31 января
bond1951
фу ты как гора с плеч
17:02 31 января
Khyron
Спасибо за всё и удачи! Так будет лучше и для ЦСКА, и для Траоре.
16:58 31 января
71
Господи, ты услышал наши молитвы)).
16:53 31 января
armi
Больше всех рады болельщики ЦСКА!!!!! Избавились от бревна!!!! Теперь не знаю, что и как должен говорить Дм.Селюк, чтобы еще раз впарить своего подопечного.
16:49 31 января
Meddle
Так думается, что все будут рады. Может и Ласине повезет и заиграет наконец, как прежде.
16:27 31 января