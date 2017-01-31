16:04 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ласина Траоре: "Очень рад переходу в "Спортинг"

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в хихонском "Спортинге", информирует ElDesmarque Sporting. Информацию о переходе подтвердил сам ивуариец, который в эти минуты заключает контракт с командой. По слухам, за аренду форварда "Спортинг" заплатит один миллион евро.

"Очень рад быть здесь", – сказал Траоре.

За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть мячей.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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shpasic

а уж мы-то как рады!))

18:24 31 января

yspesh4

Действительно, тссс!

17:50 31 января

spetrov

Meddle +1. Гаттузо зол!, но мы надеемся.

17:46 31 января

WildCat-2k

Тиихо, не вспугните!

17:24 31 января

эстонский армеец

То - что ушёл - хорошо! То - что заиграет - плохо, почему в ЦСКА тогда "шланговал".

17:16 31 января

Гаттузо зол!

Но это еще не факт......

17:16 31 января

bond1951

фу ты как гора с плеч

17:02 31 января

Khyron

Спасибо за всё и удачи! Так будет лучше и для ЦСКА, и для Траоре.

16:58 31 января

71

Господи, ты услышал наши молитвы)).

16:53 31 января

armi

Больше всех рады болельщики ЦСКА!!!!! Избавились от бревна!!!! Теперь не знаю, что и как должен говорить Дм.Селюк, чтобы еще раз впарить своего подопечного.

16:49 31 января

Meddle

Так думается, что все будут рады. Может и Ласине повезет и заиграет наконец, как прежде.

16:27 31 января

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