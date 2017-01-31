Ласина Траоре: "Очень рад переходу в "Спортинг"

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в хихонском "Спортинге", информирует ElDesmarque Sporting. Информацию о переходе подтвердил сам ивуариец, который в эти минуты заключает контракт с командой. По слухам, за аренду форварда "Спортинг" заплатит один миллион евро.

"Очень рад быть здесь", – сказал Траоре.

За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть мячей.