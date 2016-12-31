11:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Курбан Бердыев: "2016 год подарил "Ростову" много разных эмоций"

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Вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев поздравил команду и болельщиков с Новым годом. По словам Бердыева, благодаря болельщикам "Ростов" смог достичь небывалых высот в сложной обстановке.

– Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Бердыева. – Благодаря вашей поддержке "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков – честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и в итоге – серебряные медали и участие в Лиге чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым годом. Здоровья и успехов в 2017 году!

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10683

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Levbereg

Вообще главный в Победах Ростова это Бекиич, которому особые ростовские Поздравления! И чтобы не болел!Ну и безусловно всем болельщикам Ростова С Новым Годом!

12:25

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