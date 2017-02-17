20:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" подписали сына Цвейбы

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"Крылья Советов" заключили контракт с молодым российским полузащитником Сандро Цвейбой, информирует официальный сайт клуба. 23-летний игрок – воспитанник "Локомотива", с 2000 по 2013 год выступал за юношеские и молодежные команды железнодорожников. Защищал цвета венгерского "Уйпешта" и хорватского "Осиека".

2016 год провел в казахстанском "Актобе". В "Крылья" Цвейба, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом. Цвейба находился с "Крыльями" на втором сборе в Белеке и принял участие во всех контрольных матчах. Напомним, что Сандро является сыном известного футболиста Ахрика Цвейбы, выступавшего за сборные СССР, СНГ, Украины и России. 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14593

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