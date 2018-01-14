Кристиян Бистрович: "Очень хочется сыграть в Лиге Европы и пройти как можно дальше"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "СЭ" рассказал о том, что он не думал о вызове в сборную Хорватии. По его словам, сейчас он сконцентрирован на том, чтобы закрепиться в основе красно-синих.

– ЦСКА также выступит в Лиге Европы. Лично для вас, как для хорвата, "Црвена Звезда" является принципиальным соперником?

– Для меня любой соперник в еврокубке является принципиальным. Очень хочется сыграть в Лиге Европы и пройти как можно дальше.

– В России скоро пройдет чемпионат мира. Перейдя в российский клуб, держали в уме возможный вызов в сборную Хорватии, которая вышла на мировое первенство?

– Если честно, не думал об этом. Для меня главное как можно скорее адаптироваться в ЦСКА и пробиться в стартовый состав на долгие годы. После достижения этой цели можно говорить о чем-то другом. А пока это не столь важно.

– Неужели даже не рассчитываете на вызов в сборную?

– Я уже играл за национальную команду, но только молодежную. Во взрослую пока не вызывали. Ничего страшного, мое время еще придет. (Павел ГУРЕВИЧ)