Кристиан Нобоа: "Ростов" так и не предложил новый контракт". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Ростов" так и не предложил новый контракт"

Кристиан НОБОА (справа) и арбитр Владислав БЕЗБОРОДОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Кристиан НОБОА (справа) и арбитр Владислав БЕЗБОРОДОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
0
6

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа пока не знает, где продолжит карьеру. Он отметил, что предложения от своего нынешнего клуба не получал.

 
Вице-президент "Ростова" Курбан БЕРДЫЕВ.Бердыев - не волшебник

– Ваш контракт с "Ростовом" закончился. Что дальше?

– Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.

– "Ростов" вам так и не предложил новый контракт?

– Нет.

– Не объяснили почему?

– Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.

– То есть покидаете "Ростов"?

– Пока не знаю.

– Есть интерес со стороны других российских клубов?

– Даже не говорил на эту тему, что-то прояснится через неделю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Ростов" по итогам сезона набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В последнем туре после поражения в Оренбурге команда Курбара Бердыева покинула четвертую строчку и не попала в Лигу Европы.

Кристиан Нобоа: "Бердыев не говорил, что покинет "Ростов"

0
0
0
0
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

zvovs

Московское царство разрешило выйти из сумрака одному из своих рабов-городов Ростову, поиграли и хватит?

15:25

werder63

Ростову виднее, но Нобоа игрок полезный любому российскому клубу, тем более свободным агентом!

15:13

burmistr

Хороший футболист.Но в 32 года рассчитывать на солидный контракт ? Да потом ещё Бердыев сообщит,что никакой Ерис не свободный агент и потребует деньги.

15:08

wowaizrostowa73

Пару месяцев назад Нобоа сам говорил о желании покинуть команду. Потом его агент заявлял , что предложений по игроку нет. Хотя если бы остался, было бы здорово,игрок классный!

15:06

Вопреки

Цирк... Уж если Нобоа делает подобные заявления, то вполне понятны перспективы команды.

14:48

Kupservas

Похоже от Ростова останется только название...

14:45