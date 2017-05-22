Кристиан Нобоа: "Ростов" так и не предложил новый контракт"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа пока не знает, где продолжит карьеру. Он отметил, что предложения от своего нынешнего клуба не получал.
– Ваш контракт с "Ростовом" закончился. Что дальше?
– Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.
– "Ростов" вам так и не предложил новый контракт?
– Нет.
– Не объяснили почему?
– Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.
– То есть покидаете "Ростов"?
– Пока не знаю.
– Есть интерес со стороны других российских клубов?
– Даже не говорил на эту тему, что-то прояснится через неделю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
"Ростов" по итогам сезона набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В последнем туре после поражения в Оренбурге команда Курбара Бердыева покинула четвертую строчку и не попала в Лигу Европы.
zvovs
Московское царство разрешило выйти из сумрака одному из своих рабов-городов Ростову, поиграли и хватит?
15:25
werder63
Ростову виднее, но Нобоа игрок полезный любому российскому клубу, тем более свободным агентом!
15:13
burmistr
Хороший футболист.Но в 32 года рассчитывать на солидный контракт ? Да потом ещё Бердыев сообщит,что никакой Ерис не свободный агент и потребует деньги.
15:08
wowaizrostowa73
Пару месяцев назад Нобоа сам говорил о желании покинуть команду. Потом его агент заявлял , что предложений по игроку нет. Хотя если бы остался, было бы здорово,игрок классный!
15:06
Вопреки
Цирк... Уж если Нобоа делает подобные заявления, то вполне понятны перспективы команды.
14:48
Kupservas
Похоже от Ростова останется только название...
14:45