Кристиан Нобоа: "Ростов" так и не предложил новый контракт"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа пока не знает, где продолжит карьеру. Он отметил, что предложения от своего нынешнего клуба не получал.

– Ваш контракт с "Ростовом" закончился. Что дальше?

– Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.

– "Ростов" вам так и не предложил новый контракт?

– Нет.

– Не объяснили почему?

– Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.

– То есть покидаете "Ростов"?

– Пока не знаю.

– Есть интерес со стороны других российских клубов?

– Даже не говорил на эту тему, что-то прояснится через неделю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Ростов" по итогам сезона набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В последнем туре после поражения в Оренбурге команда Курбара Бердыева покинула четвертую строчку и не попала в Лигу Европы.

Кристиан Нобоа: "Бердыев не говорил, что покинет "Ростов"