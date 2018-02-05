"Краснодар" и "Зенит" пока не могут договориться по переходу Шатова

По информации "СЭ", сегодня состоится очередной раунд переговоров по трансферу полузащитника Олега Шатова из "Зенита" в "Краснодар".

Базовое условие возможной сделки известно – аренда до конца сезона-2017/18 с последующим выкупом. Пока стороны не смогли договориться о сумме компенсации за права на футболиста: "быки" готовы платить не более 5 миллионов евро, питерцы намерены получить 8,5 миллиона (кстати, именно так Шатова оценивает transfermarkt.de). Однако вероятность того, что стороны найдут общий язык, достаточно велика.

Не исключен вариант, при котором хавбек присоединится к краснодарцам уже на втором сборе – сейчас команда Игоря Шалимова работает в Испании. Пока же Шатов остается в Турции в расположении "Зенита-2".

Напомним, что в этом чемпионате 27-летний игрок провел 13 матчей, не забив ни одного гола.