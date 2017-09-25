"Краснодар" - болельщикам "Зенита": такое не должно повториться впредь

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг выступил с объяснением в связи с инцидентом, произошедшим на матче 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

Напомним, что во время второго тайма болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По информации "СЭ", это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом. Отмечалось, что одного из болельщиков повалили на землю и нанесли ему тяжелые травмы, в том числе сломав ногу.

– По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10 процентов мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест, – цитирует Хашига официальный сайт "Краснодара". – В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с "Зенитом" и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с "Зенитом" им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.

Поскольку мы, как и вся премьер-лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.

У нас нормальные отношения с болельщиками "Зенита". И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики "Зенита" недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь.