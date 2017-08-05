Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "СКА-Хабаровск"​. Встреча в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"

Прогноз Winline – П1 1.26 – Н 4.87 – П2 12.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск" - в субботу, 5 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Баринов, Кверквелия, Пейчинович - Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Рыбус - Фернандеш, Ал. Миранчук - Фарфан.

"СКА-Хабаровск": Криворучко - Черевко, Пуцко, Эдиев, Гришко, Наваловский - Казанков, Калинский, Дедечко, Никифоров - Корян.

ПОТЕРИ: Ари, В. Денисов, Чорлука (все - травмы) - Димидко (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Локомотив" проиграл дальневосточникам последний официальный матч – 15 июля 2009 года в Кубке России (1:2).

С учетом стыковых матчей хабаровчане не могут забить на протяжении пяти официальных игр. А точнее, с 20 мая, когда сыграли с "Тамбовом" (2:2).

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

1:0 Думал, что железнодорожники растерзают в прошлом туре "Анжи", а в итоге победа хозяев получилась тяжелой. Хабаровчане же после трех поражений постараются максимально строго сыграть в обороне.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола:

2:0 Теоретически железнодорожники могут выиграть у новичка премьер-лиги и с более крупным счетом, однако адекватной замены Ари у Юрия Семина нет, да и реализация моментов, когда требуется играть первым номером, у "Локо" невысокая.