Константин Кучаев: "Не чувствую себя важным звеном в ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рад, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко дает ему шанс проявить себя. При этом хавбек подчеркнул, что не считает себя важным звеном в команде.

– Последние матчи вы выходите в основном составе ЦСКА. Чувствуете, что становитесь важным звеном в команде?

– Пока нет. Хочется как можно больше и лучше помогать команде на поле. В какие-то моменты надо брать игру на себя, принимать важные решения в атаке, а не просто участвовать в подыгрыше. Железным игроком основы я пока не являюсь. Но очень рад тому, что тренер дает мне шанс. Постараюсь им воспользоваться.

– В матче чемпионата России с "Арсеналом" вы получили обидное удаление. Виктор Гончаренко после игры поддержал, или, наоборот, раскритиковал?

– Точно не ругал. Скорее, поддержал. В тот же момент он сказал – когда уже есть желтая карточка, надо играть аккуратнее. Хотя многие считают, что второе предупреждение было спорным.

– Уже в следующем матче другой молодой игрок ЦСКА Хосонов тоже получил две желтые карточки. По вашему мнению, удаление справедливо?

– Наверное, вторая желтая скорее была, чем нет. Но Хосонова, на мой взгляд, можно было не удалять, никакой контратаки не намечалось, фол был в центре поля.

– И как же повлиять на эту ситуацию с судейством? Играть осторожней?

– Нужно всегда показывать свою игру. Не надо осторожничать. Лучше идти в контакт, бороться, не убирать ноги, но в тоже время не стоит грубить. (Павел ГУРЕВИЧ)

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