Кононов возглавил "Терек"

Глава Чеченской Республики и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграме объявил, что новым главным тренером команды стал Олег Кононов. 51-летний белорусский специалист сменил Рашида Рахимова, который работал в "Тереке" с 2013 года.

Кононов с августа 2013 года по сентябрь 2016-го работал в "Краснодаре". В первом сезоне под его руководством "Краснодар" впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России, где уступил "Ростову", а через год "быки" заняли третье место в премьер-лиге, завоевав первые медали в своей истории.

– В нашем футбольном клубе "Терек" произошли кадровые перемены, – написал Кадыров. – С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками "Терека". Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодежной команды. "Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда.

Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного!