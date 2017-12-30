Команда Дзюбы и Слуцкого заняла второе место в интеллектуальной игре

Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий "Зенита" Артем Дзюба приняли участие в игре "Без дураков", которая включает в себя семь конкурсов на логику, сообразительность, эрудицию и интуицию. Их команда под названием "Жиганчики" заняла второе место на данном соревновании.

"Жиганчики" в общем зачете зимнего сезона-2017/2018 располагаются на 11-м месте из 35. Лучшие 12 команд выходят в финальную часть турнира.

Отметим, что Слуцкий и Дзюба являются поклонниками интеллектуальных игр и часто посещают данное мероприятие.