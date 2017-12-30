11:59 | Футбол — РФПЛ

Команда Дзюбы и Слуцкого заняла второе место в интеллектуальной игре

Леонид СЛУЦКИЙ и Артем ДЗЮБА. Фото instagram.com
Леонид СЛУЦКИЙ и Артем ДЗЮБА. Фото instagram.com
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Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий "Зенита" Артем Дзюба приняли участие в игре "Без дураков", которая включает в себя семь конкурсов на логику, сообразительность, эрудицию и интуицию. Их команда под названием "Жиганчики" заняла второе место на данном соревновании.

"Жиганчики" в общем зачете зимнего сезона-2017/2018 располагаются на 11-м месте из 35. Лучшие 12 команд выходят в финальную часть турнира.

Отметим, что Слуцкий и Дзюба являются поклонниками интеллектуальных игр и часто посещают данное мероприятие.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (26)
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nailsh78

2 место - это первый среди проигравших ))

18:42

ATA

только КВН и ЧГК по подсказкам играть , после Халла

15:11

Артур Дент

Сорри, вопросительную интонацию пропустил.

15:10

Артур Дент

Хотя все-таки любопытно. Гугл, наше все на запрос выдает только хохоряшка - мелкий предмет безделушка. Зачем она в заднице, и почему приятно, когда ее языком вырывают.

15:08

Артур Дент

Буду знать ))))

14:59

Артур Дент

А, вопрос забыл задать. Зачем ты недоделанному ВееВору разрешил это делать?

14:58

Митяй Антибомж

Артур Дент, когда это делают языком - норм.

14:57

Артур Дент

Митяй, личный вопрос. Я не знаю что такое хахаряха (ну могу предположить, что это Кокорин с Дзюбой на селфи изображающие усы), но все равно наверное вырывать что-то из задницы наверное неприятно.

14:56

Митяй Антибомж

BeeBop Митяй Антибомж....я смотрю у тебя в заднице свербит, никак не уймёшься, шутник, прямо Петросян...Но хочу тебе напомнить про статью 130 УК РФ "Оскорбление личности" и в соцсетях тоже (СЭ я уже давно не считаю спортивным изданием, именно соцсеть), наказание до 2-х лет...Так что язычок свой попридержи, а то я тебе его сам вырву...*********Во-первых, в каком месте ты, полоумок, увидел оскорбление личности? Во-вторых, у нас в стране свобода слова и своё оценочное суждение я могу выражать там, где захочу, в том числе и в соцсетях. Ну и в-третьих, вырвать ты можешь только хахаряху из моей задницы ))

14:48

П_о_в_а_р

Их команда под названием "Жиганчики" заняла второе место на данном соревновании. ------------------------ А выиграл, как всегда, Спартак.

14:47

Askido

Musorschik На "селфи" вижу бутылку с акцизной маркой. Почти пустую. Много стаканов, мало закуски. Из столовых приборов только одна на всех вилка... Ну а что? Нормальная такая интеллектуальная игра. Для Зюббы вполне пойдет.---- закусывает тот кто правильно отвечает, все логично...

13:40

Musorschik

На "селфи" вижу бутылку с акцизной маркой. Почти пустую. Много стаканов, мало закуски. Из столовых приборов только одна на всех вилка... Ну а что? Нормальная такая интеллектуальная игра. Для Зюббы вполне пойдет.

13:31

spetrov

но вот это реноме "с нашего двора" поддерживает ---- Похоже на то.

13:09

Pablo_75

Нихрена себе название. Да, Леонид Викторыч действительно тренер с нашего двора. То есть на самом деле умница и очень интеллигентный человек, но вот это реноме "с нашего двора" поддерживает...

13:05

Askido

Нельзя, нельзя футболистам посещать разного рода интеллектуальные шоу! Черепная коробочка( особенно у напов) подвергается многочисленным ушибам в матчах и на тренировках, за год более тысячи соприкосновений с мячом в 410г пущеным в голову со скоростью более 100км/ч. В отшибленной голове итак места для хранения нужной информации(знаний) маловато, а если он ещё к примеру запомнит столицу Гондураса, то вообще велика вероятность отфармотирования футбольных знаний и навыков.

13:05

spetrov

Но вообще название для команды немного странное. :)

13:01

Jean4

Дзюба жиганчик? Барсетку когда вернет?

12:52

spetrov

Ну вам-то в интеллектуальных играх точно делать нечего. Расслабьтесь. :)

12:51

Serenky25

Брежнев и Никсоном решили соревноваться, кто первый прибежит. Прибежал первым Никсон. Наши журналисты думают: что писать? На следующий день в газетах пишут: "Вчера в соревнованиях по бегу Брежнева с Никсоном, - Брежнев пришел к финишу вторым, а Никсон предпоследним!"

12:43

Митяй Антибомж

А что здесь делал Артюша? Интеллектуальная игра. Слово "интеллект" и Дзюба несовместимы. Достаточно на его лицо посмотреть ))

12:24

Митяй Антибомж

Наконец-то Лёнчик занялся своим делом )) Осталось в КВН выступить ))

12:22

Единоросс

Чуть котлетой не подавился. Жиганчики, ля...Слуцкий, снизу уже не постучат.

12:20

Артур Дент

За титулами пошли, а тут второе место.

12:19

henri71

второе место, потому-что не без дкраков

12:18

shpasic

второе место из двух.

12:05

Артур Дент

Как Дзюбу могли пустить на игру с таким названием?

12:04