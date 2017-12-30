Команда Дзюбы и Слуцкого заняла второе место в интеллектуальной игре

Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий "Зенита" Артем Дзюба приняли участие в игре "Без дураков", которая включает в себя семь конкурсов на логику, сообразительность, эрудицию и интуицию. Их команда под названием "Жиганчики" заняла второе место на данном соревновании.
"Жиганчики" в общем зачете зимнего сезона-2017/2018 располагаются на 11-м месте из 35. Лучшие 12 команд выходят в финальную часть турнира.
Отметим, что Слуцкий и Дзюба являются поклонниками интеллектуальных игр и часто посещают данное мероприятие.
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Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BdUdn6qlquM/?taken-by=artem.dzyuba
nailsh78
2 место - это первый среди проигравших ))
18:42
ATA
только КВН и ЧГК по подсказкам играть , после Халла
15:11
Артур Дент
Сорри, вопросительную интонацию пропустил.
15:10
Артур Дент
Хотя все-таки любопытно. Гугл, наше все на запрос выдает только хохоряшка - мелкий предмет безделушка. Зачем она в заднице, и почему приятно, когда ее языком вырывают.
15:08
Артур Дент
Буду знать ))))
14:59
Артур Дент
А, вопрос забыл задать. Зачем ты недоделанному ВееВору разрешил это делать?
14:58
Митяй Антибомж
Артур Дент, когда это делают языком - норм.
14:57
Артур Дент
Митяй, личный вопрос. Я не знаю что такое хахаряха (ну могу предположить, что это Кокорин с Дзюбой на селфи изображающие усы), но все равно наверное вырывать что-то из задницы наверное неприятно.
14:56
Митяй Антибомж
BeeBop Митяй Антибомж....я смотрю у тебя в заднице свербит, никак не уймёшься, шутник, прямо Петросян...Но хочу тебе напомнить про статью 130 УК РФ "Оскорбление личности" и в соцсетях тоже (СЭ я уже давно не считаю спортивным изданием, именно соцсеть), наказание до 2-х лет...Так что язычок свой попридержи, а то я тебе его сам вырву...*********Во-первых, в каком месте ты, полоумок, увидел оскорбление личности? Во-вторых, у нас в стране свобода слова и своё оценочное суждение я могу выражать там, где захочу, в том числе и в соцсетях. Ну и в-третьих, вырвать ты можешь только хахаряху из моей задницы ))
14:48
П_о_в_а_р
Их команда под названием "Жиганчики" заняла второе место на данном соревновании. ------------------------ А выиграл, как всегда, Спартак.
14:47
Askido
Musorschik На "селфи" вижу бутылку с акцизной маркой. Почти пустую. Много стаканов, мало закуски. Из столовых приборов только одна на всех вилка... Ну а что? Нормальная такая интеллектуальная игра. Для Зюббы вполне пойдет.---- закусывает тот кто правильно отвечает, все логично...
13:40
Musorschik
На "селфи" вижу бутылку с акцизной маркой. Почти пустую. Много стаканов, мало закуски. Из столовых приборов только одна на всех вилка... Ну а что? Нормальная такая интеллектуальная игра. Для Зюббы вполне пойдет.
13:31
spetrov
но вот это реноме "с нашего двора" поддерживает ---- Похоже на то.
13:09
Pablo_75
Нихрена себе название. Да, Леонид Викторыч действительно тренер с нашего двора. То есть на самом деле умница и очень интеллигентный человек, но вот это реноме "с нашего двора" поддерживает...
13:05
Askido
Нельзя, нельзя футболистам посещать разного рода интеллектуальные шоу! Черепная коробочка( особенно у напов) подвергается многочисленным ушибам в матчах и на тренировках, за год более тысячи соприкосновений с мячом в 410г пущеным в голову со скоростью более 100км/ч. В отшибленной голове итак места для хранения нужной информации(знаний) маловато, а если он ещё к примеру запомнит столицу Гондураса, то вообще велика вероятность отфармотирования футбольных знаний и навыков.
13:05
spetrov
Но вообще название для команды немного странное. :)
13:01
Jean4
Дзюба жиганчик? Барсетку когда вернет?
12:52
spetrov
Ну вам-то в интеллектуальных играх точно делать нечего. Расслабьтесь. :)
12:51
Serenky25
Брежнев и Никсоном решили соревноваться, кто первый прибежит. Прибежал первым Никсон. Наши журналисты думают: что писать? На следующий день в газетах пишут: "Вчера в соревнованиях по бегу Брежнева с Никсоном, - Брежнев пришел к финишу вторым, а Никсон предпоследним!"
12:43
Митяй Антибомж
А что здесь делал Артюша? Интеллектуальная игра. Слово "интеллект" и Дзюба несовместимы. Достаточно на его лицо посмотреть ))
12:24
Митяй Антибомж
Наконец-то Лёнчик занялся своим делом )) Осталось в КВН выступить ))
12:22
Единоросс
Чуть котлетой не подавился. Жиганчики, ля...Слуцкий, снизу уже не постучат.
12:20
Артур Дент
За титулами пошли, а тут второе место.
12:19
henri71
второе место, потому-что не без дкраков
12:18
shpasic
второе место из двух.
12:05
Артур Дент
Как Дзюбу могли пустить на игру с таким названием?
12:04