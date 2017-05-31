13:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Когда Бердыев возглавит "Рубин" и кого выберет "Ростов"?

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По информации "СЭ", с большой долей вероятности, именно Курбан Бердыев в качестве главного тренера "Рубина" повезет команду на сбор.

 
Курбан БЕРДЫЕВ возвращается туда, где сделал себе имя.Бердыев: второй раз в ту же реку

Он начнется не 12-го, как планировалось при Хави Грасии, а 10 июня. Любопытно, что в эти же сроки начинает работать на сборе и "Ростов". Пауза в принятии решения о назначении тренера связано с тем, что в клубе меняется руководство и идет передача дел. Новым президентом "Рубина", по всей видимости, станет бизнесмен Радик Шаймиев, младший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, член совета директоров компании "ТАИФ".

"Ростов" же рассматривает кандидатуры Рашида Рахимова, Роберта Евдокимова, Леонида Кучука, Александра Хацкевича. Не исключен вариант, что команду возглавит Дмитрий Кириченко, работавший в штабе Бердыева. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (6)
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g2ta

в середняках сильно сказано. возможно путешествие в ФНЛ

14:38

King's Bounty IIII

Кирю оставить...

14:23

Рюрик 09

И снова Ростов в середняках... Абыдно!

14:22

Kupservas

Какой Евдокимов? Какой Рахимов или Кучук??? Только Кириченко!!!

14:18

Andre_Saratov

Так в субботу же. В СЭ писали...

14:12

RSI

Сейчас не важно, кого выберет Ростов, важно найдется ли в Ростове свой "ТАИФ" с достаточными для развития ресурсами.

14:11