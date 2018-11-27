Клубы АПЛ - самые высокооплачиваемые в мире, РПЛ на 7-м месте

Клубы английской премьер-лиги выплачивают своим игрокам самые большие гонорары. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный компанией Sporting Intelligence по данным за 2018 год.

В среднем футболисты английских клубов получают по 3,93 миллиона долларов за сезон. На втором месте в рейтинге идет испанская Ла Лига, где средняя зарплата игроков составляет 2,89 млн.. Замыкает тройку Серия А со средней зарплатой 1,99 миллиона долларов в год. РПЛ находится на седьмом месте в данном рейтинге, средняя зарплата футболиста в России равна 877 000 $ за сезон. Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. АПЛ (Англия) – 3,93 миллиона долларов

2. Ла Лига (Испания) – 2,89 млн

3. Серия А (Италия) – 1,99 млн

4. Бундеслига (Германия) – 1,83 млн

5. Лига 1 (Франция) – 1,3 млн

6. Суперлига (Китай) – 1,05 млн

7. РПЛ (Россия) – 877 тысяч

8. Суперлига (Турция) – 864 тысячи

9. Серия А (Бразилия) – 670 тысяч

10. МЛС (Канада, 3 клуба) – 519 тысяч