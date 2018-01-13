Kick It Out: "Пост "Спартака" подчеркивает предрассудки к чернокожим в России"

Организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, подчеркнула, что России, как и всему футболу в мире, предстоит проделать огромную работу для искоренения расизма. Также организация отметила, что пост в Твиттере "Спартака" лишний раз подчеркивает предрассудки в отношении чернокожих людей в России.

– Этот пост в Твиттере "Спартака" лишний раз подчеркивает предрассудки в отношении чернокожих людей в России. До чемпионата мира всего несколько месяцев, и эта ситуация является напоминанием о том, что России, как и всему футболу в мире, предстоит проделать огромную работу, чтобы искоренить все проявления расизма в футболе, – приводит BBC заявление организации Kick It Out.

Напмомним, что "Спартак", который проводит сбор в ОАЭ, в 13 января сделал оригинальный ход – доверил вести клубный Твиттер защитнику Георгию Джикии. Он сделал несколько публикаций с тренировки, и одна из них вызвала нездоровый интерес не только у западных пользователей. На записи разминаются бразильцы Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша, а за кадром Джикия шутит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Публикация уже набрала около тысячи ретвитов. Британские СМИ обвинили россиянина в расизме. Позже пост был удален.

Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //

Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак" //

В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //

В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло