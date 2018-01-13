Kick It Out: "Пост "Спартака" подчеркивает предрассудки к чернокожим в России"

Организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, подчеркнула, что России, как и всему футболу в мире, предстоит проделать огромную работу для искоренения расизма. Также организация отметила, что пост в Твиттере "Спартака" лишний раз подчеркивает предрассудки в отношении чернокожих людей в России.
– Этот пост в Твиттере "Спартака" лишний раз подчеркивает предрассудки в отношении чернокожих людей в России. До чемпионата мира всего несколько месяцев, и эта ситуация является напоминанием о том, что России, как и всему футболу в мире, предстоит проделать огромную работу, чтобы искоренить все проявления расизма в футболе, – приводит BBC заявление организации Kick It Out.
Напмомним, что "Спартак", который проводит сбор в ОАЭ, в 13 января сделал оригинальный ход – доверил вести клубный Твиттер защитнику Георгию Джикии. Он сделал несколько публикаций с тренировки, и одна из них вызвала нездоровый интерес не только у западных пользователей. На записи разминаются бразильцы Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша, а за кадром Джикия шутит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Публикация уже набрала около тысячи ретвитов. Британские СМИ обвинили россиянина в расизме. Позже пост был удален.
Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак" //
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло
Бешеный валенок
Джентльмены пусть свои комплексы постимперские оставят при себе. Это они тоннами негров вывозили, вот и пусть теперь каятся перед ними ежеминутно. А наши люди вправе называть черное черным, белое белым и негра негром и плевать при этом на озабоченных расистким вопросом джентльменов.
00:43
Баск
Реальный расизм может быть только в странах, где было рабство, основанное на цвете коже! Где это было ясно и ежу. А все эти выступления похожи на то, как сифилитик, увидев прыщик у кого-то на носу, кричит:" Смотрите у него прыщик-он сифилитик!" Я далеко не болельщик Спартака.
23:02 13 января
MMT
И, кстати, чего-то я не знаю ни одной организации ни международного, ни российского уровня, которая была бы по борьбе с хулиганством. Ну ни одной. А ведь именно от хулиганства идут все убытки в футболе - и финансовые и репутационные (не считая Россию, у которой везде беды две. В данном случае еще госфинансирование профессионального спорта). Зато пилить бабло на модной теме, как я посмотрю, принято не только у нас. Причем, соответственно, неэффективно, но зато еще и с возможностью втюхивать свое мировоззрение и оказывать политическое давление попутно.
20:31 13 января
MMT
Мда, предыстория всего этого бурления, по видимому, как если бы петух пожил бы на птичьем дворе в тюрьме или рядом долгое время, а потом бы, будучи оттуда увезенным, стеснялся своего названия "петух". А он всеже птица, муж курицы. И здесь ровно тоже самое - в России слово "негр" не несет в себе ни грамма уничижительного смысла или оскорбления. Ну нет у меня никакого чувства превосходства по отношению к людям с черным цветом кожи. P.S. В слове "негр" всего 4 буквы. А теперь сравните с "афроамериканец", "афроангличанин", да даже "афророссиянин" (да, есть и такие - лично знавал). Да похрен - все равно называть будут как короче и проще.
20:26 13 января
hattabych
Англичане тонны золота заработали вывозя из Африки "черное дерево", а теперь весь мир за это должен расплачиваться...
19:38 13 января
поглядим
Весь запад-сбор шизофренов с извращенным восприятием реальности!
19:28 13 января
redgy
Эта истерия из-за безобидной шутки подчеркивает их предрассудки к чернокожим
19:26 13 января
crazysun78
когда их остров уже скроется в МО
19:06 13 января
ЗлобныйЖиртрест
СПартак подставляет Россию перед ЧМ. что от них ждать вообще?
19:01 13 января
ДжЫмкО
Интересное название организации) Под словом it можно понимать все что угодно, в том числе, например, негров)
18:51 13 января