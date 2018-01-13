Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце"

В официальном Твиттере "Спартака" появился видеоролик с тренировки команды. В нем полузащитник Фернанду, а также нападающие Луиз Адриану и Педро Роша выполняют упражнение.
- Смотрите, как шоколадки тают на солнце, - говорит снимающий это видео защитник Георгий Джикия.
Отметим, что в посте проставлен хештег #Джикия. Защитник красно-белых сегодня ведет клубный Твиттер и знакомит болельщиков с бытом команды.
Напомним, вчера Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша прибыли в расположение "Спартака", а сегодня бразильцы провели первую тренировку.
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак"
Смотрите, как шоколадки тают на солнце 😄😄😄☀️🍫🍫🍫 #Джикия #Дубай #сбор #спартаквОАЭ #краснобелые #Спартак pic.twitter.com/EUvYRp0H8T– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.