Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце"

В официальном Твиттере "Спартака" появился видеоролик с тренировки команды. В нем полузащитник Фернанду, а также нападающие Луиз Адриану и Педро Роша выполняют упражнение.

- Смотрите, как шоколадки тают на солнце, - говорит снимающий это видео защитник Георгий Джикия.

Отметим, что в посте проставлен хештег #Джикия. Защитник красно-белых сегодня ведет клубный Твиттер и знакомит болельщиков с бытом команды.

Напомним, вчера Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша прибыли в расположение "Спартака", а сегодня бразильцы провели первую тренировку.

Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак"