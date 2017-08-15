Каррере нужен защитник Беляев?

Вчера на матче 6-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Уралом" присутствовали генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов и селекционер Александр Аверьянов. Как стало известно "СЭ", представители красно-белых приехали в Тулу по просьбе Массимо Карреры, чтобы вживую просмотреть одного из игроков местной команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на "Открытие Арене", в которой туляки уступили со счетом 0:2. Речь идет о защитнике Максиме Беляеве.

25-летний футболист является воспитанником "Локомотива". Также он выступал за брянское "Динамо", владимирское "Торпедо", "Ростов" и "Шинник". В составе "Арсенала" Беляев – с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету один гол в 30 матчах во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник пять раз появлялся на поле.