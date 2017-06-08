Календарь премьер-лиги сезона-2017/18

ЦСКА и "Локомотив" встретятся в следующем сезоне уже во втором туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"СЭ" публикует проект календаря премьер-лиги в сезоне-2017/18, утвержденный сегодня на общем собрании клубов РФПЛ.

Отметим, что даты, на которые назначены туры, предварительны. Скорее всего, игры будут разноситься на несколько дней.

Проект календаря РФПЛ-2017/18:

1-й тур, 16 июля

"Анжи" – ЦСКА

"Локомотив" – "Арсенал"

"СКА-Хабаровск" – "Зенит"

"Рубин" – "Краснодар"

"Тосно" – "Уфа"

"Спартак" – "Динамо"

"Урал" – "Ростов"

"Терек" – "Амкар"

2-й тур, 23 июля

"Анжи" – "Амкар"

ЦСКА – "Локомотив"

"Арсенал" – "СКА-Хабаровск"

"Зенит" – "Рубин"

"Краснодар" – "Тосно"

"Уфа" – "Спартак"

"Динамо" – "Урал"

"Ростов" – "Терек"

3-й тур, 30 июля

"Локомотив" – "Анжи"

"СКА-Хабаровск" – ЦСКА

"Рубин" – "Арсенал"

"Тосно" – "Зенит"

"Спартак" – "Краснодар"

"Урал" – "Уфа"

"Терек" – "Динамо"

"Амкар" – "Ростов"

4-й тур, 6 августа

"Анжи" – "Ростов"

"Локомотив" – "СКА-Хабаровск"

ЦСКА – "Рубин"

"Арсенал" – "Тосно"

"Зенит" – "Спартак"

"Краснодар" – "Урал"

"Уфа" – "Терек"

"Динамо" – "Амкар"

5-й тур, 9 августа

"СКА-Хабаровск" – "Анжи"

"Рубин" – "Локомотив"

"Тосно" – ЦСКА

"Спартак" – "Арсенал"

"Урал" – "Зенит"

"Терек" – "Краснодар"

"Амкар" – "Уфа"

"Ростов" – "Динамо"

Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

6-й тур, 13 августа

"Анжи" – "Динамо"

"Локомотив" – "Тосно"

"СКА-Хабаровск" – "Рубин"

ЦСКА – "Спартак"

"Арсенал" – "Урал"

"Зенит" – "Терек"

"Краснодар" – "Амкар"

"Уфа" – "Ростов"

7-й тур, 20 августа

"Рубин" – "Анжи"

"Спартак" – "Локомотив"

"Тосно" – "СКА-Хабаровск"

"Урал" – ЦСКА

"Терек" – "Арсенал"

"Амкар" – "Зенит"

"Ростов" – "Краснодар"

"Динамо" – "Уфа"

8-й тур, 27 августа

"Анжи" – "Уфа"

"Локомотив" – "Урал"

"СКА-Хабаровск" – "Спартак"

"Рубин" – "Тосно"

ЦСКА – "Терек"

"Арсенал" – "Амкар"

"Зенит" – "Ростов"

"Краснодар" – "Динамо"

9-й тур, 10 сентября

"Тосно" – "Анжи"

"Терек" – "Локомотив"

"Урал" – "СКА-Хабаровск"

"Спартак" – "Рубин"

"Амкар" – ЦСКА

"Ростов" – "Арсенал"

"Динамо" – "Зенит"

"Уфа" – "Краснодар"

10-й тур, 17 сентября

"Анжи" – "Краснодар"

"Локомотив" – "Амкар"

"СКА-Хабаровск" – "Терек"

"Рубин" – "Урал"

"Тосно" – "Спартак"

ЦСКА – "Ростов"

"Арсенал" – "Динамо"

"Зенит" – "Уфа"

"Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ

11-й тур, 24 сентября

"Спартак" – "Анжи"

"Ростов" – "Локомотив"

"Амкар" – "СКА-Хабаровск"

"Терек" – "Рубин"

"Урал" – "Тосно"

"Динамо" – ЦСКА

"Уфа" – "Арсенал"

"Краснодар" – "Зенит"

12-й тур, 1 октября

"Анжи" – "Зенит"

"Локомотив" – "Динамо"

"СКА-Хабаровск" – "Ростов"

"Рубин" – "Амкар"

"Тосно" – "Терек"

"Спартак" – "Урал"

ЦСКА – "Уфа"

"Арсенал" – "Краснодар"

13-й тур, 15 октября

"Урал" – "Анжи"

"Уфа" – "Локомотив"

"Динамо" – "СКА-Хабаровск"

"Ростов" – "Рубин"

"Амкар" – "Тосно"

"Терек" – "Спартак"

"Краснодар" – ЦСКА

"Зенит" – "Арсенал"

14-й тур, 22 октября

"Анжи" – "Арсенал"

"Локомотив" – "Краснодар"

"СКА-Хабаровск" – "Уфа"

"Рубин" – "Динамо"

"Тосно" – "Ростов"

"Спартак" – "Амкар"

"Урал" – "Терек"

ЦСКА – "Зенит"

15-й тур, 29 октября

"Терек" – "Анжи"

"Зенит" – "Локомотив"

"Краснодар" – "СКА-Хабаровск"

"Уфа" – "Рубин"

"Динамо" – "Тосно"

"Ростов" – "Спартак"

"Амкар" – "Урал"

"Арсенал" – ЦСКА

"Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

16-й тур, 5 ноября

"Амкар" – "Анжи"

"Локомотив" – ЦСКА

"СКА-Хабаровск" – "Арсенал"

"Рубин" – "Зенит"

"Тосно" – "Краснодар"

"Спартак" – "Уфа"

"Урал" – "Динамо"

"Терек" – "Ростов"

17-й тур, 19 ноября

"Анжи" – "Локомотив"

ЦСКА – "СКА-Хабаровск"

"Арсенал" – "Рубин"

"Зенит" – "Тосно"

"Краснодар" – "Спартак"

"Уфа" – "Урал"

"Динамо" – "Терек"

"Ростов" – "Амкар"

18-й тур, 26 ноября

"Ростов" – "Анжи"

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

"Рубин" – ЦСКА

"Тосно" – "Арсенал"

"Спартак" – "Зенит"

"Урал" – "Краснодар"

"Терек" – "Уфа"

"Амкар" – "Динамо"

19-й тур, 3 декабря

"Анжи" – "СКА-Хабаровск"

"Локомотив" – "Рубин"

ЦСКА – "Тосно"

"Арсенал" – "Спартак"

"Зенит" – "Урал"

"Краснодар" – "Терек"

"Уфа" – "Амкар"

"Динамо" – "Ростов"

20-й тур, 10 декабря

"Динамо" – "Анжи"

"Тосно" – "Локомотив"

"Рубин" – "СКА-Хабаровск"

"Спартак" – ЦСКА

"Урал" – "Арсенал"

"Терек" – "Зенит"

"Амкар" – "Краснодар"

"Ростов" – "Уфа"

В 23-м туре "Спартак" отправится в Казань. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"

21-й тур, 4 марта

"Анжи" – "Рубин"

"СКА-Хабаровск" – "Тосно"

"Локомотив" – "Спартак"

ЦСКА – "Урал"

"Арсенал" – "Терек"

"Зенит" – "Амкар"

"Краснодар" – "Ростов"

"Уфа" – "Динамо"

22-й тур, 11 марта

"Уфа" – "Анжи"

"Урал" – "Локомотив"

"Спартак" – "СКА-Хабаровск"

"Тосно" – "Рубин"

"Терек" – ЦСКА

"Амкар" – "Арсенал"

"Ростов" – "Зенит"

"Динамо" – "Краснодар"

23-й тур, 18 марта

"Анжи" – Тосно"

"Локомотив" – "Терек"

"СКА-Хабаровск" – "Урал"

"Рубин" – "Спартак"

ЦСКА – "Амкар"

"Арсенал" – "Ростов"

"Зенит" – "Динамо"

"Краснодар" – "Уфа"

24-й тур, 1 апреля

"Краснодар" – "Анжи"

"Амкар" – "Локомотив"

"Терек" – "СКА-Хабаровск"

"Урал" – "Рубин"

"Спартак" – "Тосно"

"Ростов" – ЦСКА

"Динамо" – "Арсенал"

"Уфа" – "Зенит"

25-й тур, 8 апреля

"Анжи" – "Спартак"

"Локомотив" – "Ростов"

"СКА-Хабаровск" – "Амкар"

"Рубин" – "Терек"

"Тосно" – "Урал"

ЦСКА – "Динамо"

"Арсенал" – "Уфа"

"Зенит" – "Краснодар"

В 27-м туре ЦСКА примет "Краснодар". Фото Виталий ТИМКИВ

26-й тур, 15 апреля

"Зенит – Анжи"

"Динамо" – "Локомотив"

"Ростов" – "СКА-Хабаровск"

"Амкар" – "Рубин"

"Терек" – "Тосно"

"Урал" – "Спартак"

"Уфа" - ЦСКА

"Краснодар" – "Арсенал"

27-й тур, 22 апреля

"Анжи" – "Урал"

"Локомотив" – "Уфа"

"СКА-Хабаровск" – "Динамо"

"Рубин" – "Ростов"

"Тосно" – "Амкар"

"Спартак" – "Терек"

ЦСКА – "Краснодар"

"Арсенал" – "Зенит"

28-й тур, 29 апреля

"Арсенал" – "Анжи"

"Краснодар" – "Локомотив"

"Уфа" – "СКА-Хабаровск"

"Динамо" – "Рубин"

"Ростов" – "Тосно"

"Амкар" – "Спартак"

"Терек" – "Урал"

"Зенит" - ЦСКА

29-й тур, 6 мая

"Анжи" – "Терек"

"Локомотив" – "Зенит"

"СКА-Хабаровск" – "Краснодар"

"Рубин" – "Уфа"

"Тосно" – "Динамо"

"Спартак" – "Ростов"

"Урал" – "Амкар"

ЦСКА – "Арсенал"

30-й тур, 13 мая

ЦСКА – "Анжи"

"Арсенал" – "Локомотив"

"Зенит" – "СКА-Хабаровск"

"Краснодар" – "Рубин"

"Уфа" – "Тосно"

"Динамо" – "Спартак"

"Ростов" – "Урал"

"Амкар" – "Терек"