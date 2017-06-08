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Календарь премьер-лиги сезона-2017/18

ЦСКА и "Локомотив" встретятся в следующем сезоне уже во втором туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" "Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ "Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" В 23-м туре "Спартак" отправится в Казань. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак" В 27-м туре ЦСКА примет "Краснодар". Фото Виталий ТИМКИВ
ЦСКА и "Локомотив" встретятся в следующем сезоне уже во втором туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"СЭ" публикует проект календаря премьер-лиги в сезоне-2017/18, утвержденный сегодня на общем собрании клубов РФПЛ.

 
Сезон откроет матч за Суперкубок: спартаковец Квинси ПРОМЕС против железнодорожника ГИЛЬЕРМЕ.РФПЛ-2017/18. Главные даты

Отметим, что даты, на которые назначены туры, предварительны. Скорее всего, игры будут разноситься на несколько дней.

Проект календаря РФПЛ-2017/18:

1-й тур, 16 июля

"Анжи"ЦСКА
"Локомотив""Арсенал"
"СКА-Хабаровск""Зенит"
"Рубин""Краснодар"
"Тосно""Уфа"
"Спартак""Динамо"
"Урал""Ростов"
"Терек""Амкар"

2-й тур, 23 июля

"Анжи" – "Амкар"
ЦСКА – "Локомотив"
"Арсенал" – "СКА-Хабаровск"
"Зенит" – "Рубин"
"Краснодар" – "Тосно"
"Уфа" – "Спартак"
"Динамо" – "Урал"
"Ростов" – "Терек"

3-й тур, 30 июля

"Локомотив" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – ЦСКА
"Рубин" – "Арсенал"
"Тосно" – "Зенит"
"Спартак" – "Краснодар"
"Урал" – "Уфа"
"Терек" – "Динамо"
"Амкар" – "Ростов"

4-й тур, 6 августа

"Анжи" – "Ростов"
"Локомотив" – "СКА-Хабаровск"
ЦСКА – "Рубин"
"Арсенал" – "Тосно"
"Зенит" – "Спартак"
"Краснодар" – "Урал"
"Уфа" – "Терек"
"Динамо" – "Амкар"

5-й тур, 9 августа

"СКА-Хабаровск" – "Анжи"
"Рубин" – "Локомотив"
"Тосно" – ЦСКА
"Спартак" – "Арсенал"
"Урал" – "Зенит"
"Терек" – "Краснодар"
"Амкар" – "Уфа"
"Ростов" – "Динамо"

Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Главное дерби России намечено на шестой тур. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

6-й тур, 13 августа

"Анжи" – "Динамо"
"Локомотив" – "Тосно"
"СКА-Хабаровск" – "Рубин"
ЦСКА – "Спартак"
"Арсенал" – "Урал"
"Зенит" – "Терек"
"Краснодар" – "Амкар"
"Уфа" – "Ростов"

7-й тур, 20 августа

"Рубин" – "Анжи"
"Спартак" – "Локомотив"
"Тосно" – "СКА-Хабаровск"
"Урал" – ЦСКА
"Терек" – "Арсенал"
"Амкар" – "Зенит"
"Ростов" – "Краснодар"
"Динамо" – "Уфа"

8-й тур, 27 августа

"Анжи" – "Уфа"
"Локомотив" – "Урал"
"СКА-Хабаровск" – "Спартак"
"Рубин" – "Тосно"
ЦСКА – "Терек"
"Арсенал" – "Амкар"
"Зенит" – "Ростов"
"Краснодар" – "Динамо"

9-й тур, 10 сентября

"Тосно" – "Анжи"
"Терек" – "Локомотив"
"Урал" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – "Рубин"
"Амкар" – ЦСКА
"Ростов" – "Арсенал"
"Динамо" – "Зенит"
"Уфа" – "Краснодар"

10-й тур, 17 сентября

"Анжи" – "Краснодар"
"Локомотив" – "Амкар"
"СКА-Хабаровск" – "Терек"
"Рубин" – "Урал"
"Тосно" – "Спартак"
ЦСКА – "Ростов"
"Арсенал" – "Динамо"
"Зенит" – "Уфа"

"Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
"Ростов" примет "Спартак" в 15-м туре. Фото Григорий БОЧКАРЕВ

11-й тур, 24 сентября

"Спартак" – "Анжи"
"Ростов" – "Локомотив"
"Амкар" – "СКА-Хабаровск"
"Терек" – "Рубин"
"Урал" – "Тосно"
"Динамо" – ЦСКА
"Уфа" – "Арсенал"
"Краснодар" – "Зенит"

12-й тур, 1 октября

"Анжи" – "Зенит"
"Локомотив" – "Динамо"
"СКА-Хабаровск" – "Ростов"
"Рубин" – "Амкар"
"Тосно" – "Терек"
"Спартак" – "Урал"
ЦСКА – "Уфа"
"Арсенал" – "Краснодар"

13-й тур, 15 октября

"Урал" – "Анжи"
"Уфа" – "Локомотив"
"Динамо" – "СКА-Хабаровск"
"Ростов" – "Рубин"
"Амкар" – "Тосно"
"Терек" – "Спартак"
"Краснодар" – ЦСКА
"Зенит" – "Арсенал"

14-й тур, 22 октября

"Анжи" – "Арсенал"
"Локомотив" – "Краснодар"
"СКА-Хабаровск" – "Уфа"
"Рубин" – "Динамо"
"Тосно" – "Ростов"
"Спартак" – "Амкар"
"Урал" – "Терек"
ЦСКА – "Зенит"

15-й тур, 29 октября

"Терек" – "Анжи"
"Зенит" – "Локомотив"
"Краснодар" – "СКА-Хабаровск"
"Уфа" – "Рубин"
"Динамо" – "Тосно"
"Ростов" – "Спартак"
"Амкар" – "Урал"
"Арсенал" – ЦСКА

"Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Зенит" приедет к "Спартаку" в 18-м туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

16-й тур, 5 ноября

"Амкар" – "Анжи"
"Локомотив" – ЦСКА
"СКА-Хабаровск" – "Арсенал"
"Рубин" – "Зенит"
"Тосно" – "Краснодар"
"Спартак" – "Уфа"
"Урал" – "Динамо"
"Терек" – "Ростов"

17-й тур, 19 ноября

"Анжи" – "Локомотив"
ЦСКА – "СКА-Хабаровск"
"Арсенал" – "Рубин"
"Зенит" – "Тосно"
"Краснодар" – "Спартак"
"Уфа" – "Урал"
"Динамо" – "Терек"
"Ростов" – "Амкар"

18-й тур, 26 ноября

"Ростов" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
"Рубин" – ЦСКА
"Тосно" – "Арсенал"
"Спартак" – "Зенит"
"Урал" – "Краснодар"
"Терек" – "Уфа"
"Амкар" – "Динамо"

19-й тур, 3 декабря

"Анжи" – "СКА-Хабаровск"
"Локомотив" – "Рубин"
ЦСКА – "Тосно"
"Арсенал" – "Спартак"
"Зенит" – "Урал"
"Краснодар" – "Терек"
"Уфа" – "Амкар"
"Динамо" – "Ростов"

20-й тур, 10 декабря

"Динамо" – "Анжи"
"Тосно" – "Локомотив"
"Рубин" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – ЦСКА
"Урал" – "Арсенал"
"Терек" – "Зенит"
"Амкар" – "Краснодар"
"Ростов" – "Уфа"

В 23-м туре "Спартак" отправится в Казань. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
В 23-м туре "Спартак" отправится в Казань. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"

21-й тур, 4 марта

"Анжи" – "Рубин"
"СКА-Хабаровск" – "Тосно"
"Локомотив" – "Спартак"
ЦСКА – "Урал"
"Арсенал" – "Терек"
"Зенит" – "Амкар"
"Краснодар" – "Ростов"
"Уфа" – "Динамо"

22-й тур, 11 марта

"Уфа" – "Анжи"
"Урал" – "Локомотив"
"Спартак" – "СКА-Хабаровск"
"Тосно" – "Рубин"
"Терек" – ЦСКА
"Амкар" – "Арсенал"
"Ростов" – "Зенит"
"Динамо" – "Краснодар"

23-й тур, 18 марта

"Анжи" – Тосно"
"Локомотив" – "Терек"
"СКА-Хабаровск" – "Урал"
"Рубин" – "Спартак"
ЦСКА – "Амкар"
"Арсенал" – "Ростов"
"Зенит" – "Динамо"
"Краснодар" – "Уфа"

24-й тур, 1 апреля

"Краснодар" – "Анжи"
"Амкар" – "Локомотив"
"Терек" – "СКА-Хабаровск"
"Урал" – "Рубин"
"Спартак" – "Тосно"
"Ростов" – ЦСКА
"Динамо" – "Арсенал"
"Уфа" – "Зенит"

25-й тур, 8 апреля

"Анжи" – "Спартак"
"Локомотив" – "Ростов"
"СКА-Хабаровск" – "Амкар"
"Рубин" – "Терек"
"Тосно" – "Урал"
ЦСКА – "Динамо"
"Арсенал" – "Уфа"
"Зенит" – "Краснодар"

В 27-м туре ЦСКА примет "Краснодар". Фото Виталий ТИМКИВ
В 27-м туре ЦСКА примет "Краснодар". Фото Виталий ТИМКИВ

26-й тур, 15 апреля

"Зенит – Анжи"
"Динамо" – "Локомотив"
"Ростов" – "СКА-Хабаровск"
"Амкар" – "Рубин"
"Терек" – "Тосно"
"Урал" – "Спартак"
"Уфа" - ЦСКА
"Краснодар" – "Арсенал"

27-й тур, 22 апреля

"Анжи" – "Урал"
"Локомотив" – "Уфа"
"СКА-Хабаровск" – "Динамо"
"Рубин" – "Ростов"
"Тосно" – "Амкар"
"Спартак" – "Терек"
ЦСКА – "Краснодар"
"Арсенал" – "Зенит"

28-й тур, 29 апреля

"Арсенал" – "Анжи"
"Краснодар" – "Локомотив"
"Уфа" – "СКА-Хабаровск"
"Динамо" – "Рубин"
"Ростов" – "Тосно"
"Амкар" – "Спартак"
"Терек" – "Урал"
"Зенит" - ЦСКА

29-й тур, 6 мая

"Анжи" – "Терек"
"Локомотив" – "Зенит"
"СКА-Хабаровск" – "Краснодар"
"Рубин" – "Уфа"
"Тосно" – "Динамо"
"Спартак" – "Ростов"
"Урал" – "Амкар"
ЦСКА – "Арсенал"

30-й тур, 13 мая

ЦСКА – "Анжи"
"Арсенал" – "Локомотив"
"Зенит" – "СКА-Хабаровск"
"Краснодар" – "Рубин"
"Уфа" – "Тосно"
"Динамо" – "Спартак"
"Ростов" – "Урал"
"Амкар" – "Терек"

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Ю.Ю.

Andrey6201 ____________ Это как? Разъясни на примере.

22:33

Привет от дилетанта!

.

22:31

Привет от дилетанта!

Jean4 Привет от дилетанта! Прежде чем написать, неплохо было бы подумать. 22:15 ----------------------- Тогда расшифруй умник, чего же здесь криминального?? По мне хоть спаренные матчи проводить.Всё равно с каждым по 2 матча нужно сыграть.

22:30

П_о_в_а_р

Фсио куплина!!!

22:29

Andrey6201

Вот ведь дебилы тут собрались: календарь не жеребится, а строится от занятых мест в прошлом чемпионате

22:25

Iz_naroda

Амкар-Краснодар 10 декабря, а почему не наоборот? Или в Перми теплей, чем в Краснодаре...

22:25

serzheo

Дерби всея Московии 10-го декабря? Снег месить перед Новым Годом? Ахахахаха)))) Удачи московитые - потом пишите что там и как. Ну или стадионы стройте, если умеете))))

22:23

Jean4

Привет от дилетанта! Прежде чем написать, неплохо было бы подумать.

22:15

Хабаровский Рюрик

Побоялись зенит с цска ближе к зиме в Хабаровск отправить

22:14

Привет от дилетанта!

Jean4 Спартак до зимнего перерыва сыграет по 2 игры с цска, Зенитом и Краснодаром, нормально составили ничего не скажешь. 21:33 ========== Это заговор, однозначно. По 2 игры с каждой командой - где это видано!!!

22:13

Овен0464

А вот скажите мне, зачем явно топовые матчи Спартака с Зенитом и ЦСКА (матчи второго круга) проводить зимой? Нельзя ли их было спланировать на апрель-май?

22:03

Ю.Ю.

Искремас ========== Нормальный календарь для Спартака. Летом, пока суть да дело, быстренько дёрнем "грандов" и со спокойной душой займёмся Лигой Чемпионов. ____________________ Как обычно займётесь?))

21:58

RW.irk

Календарь у Спартака, конечно, огонь! С таким календарем Каррера может и не доработать до старта ЛЧ))

21:49

stuart_parsley

Уж 10 декабря можно на весну перекинуть

21:49

diskmen

ЦСКА попадает в тяжёлое положение в еврокубках. В 3 туре ему играть в Хабаровске.А 26 июля и 3 августа ему предстоит матч в 3 квалиф раунде Лиге Чемпионов.

21:48

Искремас

Нормальный календарь для Спартака. Летом, пока суть да дело, быстренько дёрнем "грандов" и со спокойной душой займёмся Лигой Чемпионов.

21:47

Jean4

Спартак до зимнего перерыва сыграет по 2 игры с цска, Зенитом и Краснодаром, нормально составили ничего не скажешь.

21:33

grroznyi85

Хороший календарь для "Уфы". В первых турах из Топ-клубов только "Спартак"

21:27

Severny_Olen

Кто сказал, что главное дерби это Спартак - ЦСКА? Смешные)))

21:10