Календарь премьер-лиги сезона-2017/18

"СЭ" публикует проект календаря премьер-лиги в сезоне-2017/18, утвержденный сегодня на общем собрании клубов РФПЛ.
Отметим, что даты, на которые назначены туры, предварительны. Скорее всего, игры будут разноситься на несколько дней.
Проект календаря РФПЛ-2017/18:
1-й тур, 16 июля
"Анжи" – ЦСКА
"Локомотив" – "Арсенал"
"СКА-Хабаровск" – "Зенит"
"Рубин" – "Краснодар"
"Тосно" – "Уфа"
"Спартак" – "Динамо"
"Урал" – "Ростов"
"Терек" – "Амкар"
2-й тур, 23 июля
"Анжи" – "Амкар"
ЦСКА – "Локомотив"
"Арсенал" – "СКА-Хабаровск"
"Зенит" – "Рубин"
"Краснодар" – "Тосно"
"Уфа" – "Спартак"
"Динамо" – "Урал"
"Ростов" – "Терек"
3-й тур, 30 июля
"Локомотив" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – ЦСКА
"Рубин" – "Арсенал"
"Тосно" – "Зенит"
"Спартак" – "Краснодар"
"Урал" – "Уфа"
"Терек" – "Динамо"
"Амкар" – "Ростов"
4-й тур, 6 августа
"Анжи" – "Ростов"
"Локомотив" – "СКА-Хабаровск"
ЦСКА – "Рубин"
"Арсенал" – "Тосно"
"Зенит" – "Спартак"
"Краснодар" – "Урал"
"Уфа" – "Терек"
"Динамо" – "Амкар"
5-й тур, 9 августа
"СКА-Хабаровск" – "Анжи"
"Рубин" – "Локомотив"
"Тосно" – ЦСКА
"Спартак" – "Арсенал"
"Урал" – "Зенит"
"Терек" – "Краснодар"
"Амкар" – "Уфа"
"Ростов" – "Динамо"
6-й тур, 13 августа
"Анжи" – "Динамо"
"Локомотив" – "Тосно"
"СКА-Хабаровск" – "Рубин"
ЦСКА – "Спартак"
"Арсенал" – "Урал"
"Зенит" – "Терек"
"Краснодар" – "Амкар"
"Уфа" – "Ростов"
7-й тур, 20 августа
"Рубин" – "Анжи"
"Спартак" – "Локомотив"
"Тосно" – "СКА-Хабаровск"
"Урал" – ЦСКА
"Терек" – "Арсенал"
"Амкар" – "Зенит"
"Ростов" – "Краснодар"
"Динамо" – "Уфа"
8-й тур, 27 августа
"Анжи" – "Уфа"
"Локомотив" – "Урал"
"СКА-Хабаровск" – "Спартак"
"Рубин" – "Тосно"
ЦСКА – "Терек"
"Арсенал" – "Амкар"
"Зенит" – "Ростов"
"Краснодар" – "Динамо"
9-й тур, 10 сентября
"Тосно" – "Анжи"
"Терек" – "Локомотив"
"Урал" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – "Рубин"
"Амкар" – ЦСКА
"Ростов" – "Арсенал"
"Динамо" – "Зенит"
"Уфа" – "Краснодар"
10-й тур, 17 сентября
"Анжи" – "Краснодар"
"Локомотив" – "Амкар"
"СКА-Хабаровск" – "Терек"
"Рубин" – "Урал"
"Тосно" – "Спартак"
ЦСКА – "Ростов"
"Арсенал" – "Динамо"
"Зенит" – "Уфа"
11-й тур, 24 сентября
"Спартак" – "Анжи"
"Ростов" – "Локомотив"
"Амкар" – "СКА-Хабаровск"
"Терек" – "Рубин"
"Урал" – "Тосно"
"Динамо" – ЦСКА
"Уфа" – "Арсенал"
"Краснодар" – "Зенит"
12-й тур, 1 октября
"Анжи" – "Зенит"
"Локомотив" – "Динамо"
"СКА-Хабаровск" – "Ростов"
"Рубин" – "Амкар"
"Тосно" – "Терек"
"Спартак" – "Урал"
ЦСКА – "Уфа"
"Арсенал" – "Краснодар"
13-й тур, 15 октября
"Урал" – "Анжи"
"Уфа" – "Локомотив"
"Динамо" – "СКА-Хабаровск"
"Ростов" – "Рубин"
"Амкар" – "Тосно"
"Терек" – "Спартак"
"Краснодар" – ЦСКА
"Зенит" – "Арсенал"
14-й тур, 22 октября
"Анжи" – "Арсенал"
"Локомотив" – "Краснодар"
"СКА-Хабаровск" – "Уфа"
"Рубин" – "Динамо"
"Тосно" – "Ростов"
"Спартак" – "Амкар"
"Урал" – "Терек"
ЦСКА – "Зенит"
15-й тур, 29 октября
"Терек" – "Анжи"
"Зенит" – "Локомотив"
"Краснодар" – "СКА-Хабаровск"
"Уфа" – "Рубин"
"Динамо" – "Тосно"
"Ростов" – "Спартак"
"Амкар" – "Урал"
"Арсенал" – ЦСКА
16-й тур, 5 ноября
"Амкар" – "Анжи"
"Локомотив" – ЦСКА
"СКА-Хабаровск" – "Арсенал"
"Рубин" – "Зенит"
"Тосно" – "Краснодар"
"Спартак" – "Уфа"
"Урал" – "Динамо"
"Терек" – "Ростов"
17-й тур, 19 ноября
"Анжи" – "Локомотив"
ЦСКА – "СКА-Хабаровск"
"Арсенал" – "Рубин"
"Зенит" – "Тосно"
"Краснодар" – "Спартак"
"Уфа" – "Урал"
"Динамо" – "Терек"
"Ростов" – "Амкар"
18-й тур, 26 ноября
"Ростов" – "Анжи"
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
"Рубин" – ЦСКА
"Тосно" – "Арсенал"
"Спартак" – "Зенит"
"Урал" – "Краснодар"
"Терек" – "Уфа"
"Амкар" – "Динамо"
19-й тур, 3 декабря
"Анжи" – "СКА-Хабаровск"
"Локомотив" – "Рубин"
ЦСКА – "Тосно"
"Арсенал" – "Спартак"
"Зенит" – "Урал"
"Краснодар" – "Терек"
"Уфа" – "Амкар"
"Динамо" – "Ростов"
20-й тур, 10 декабря
"Динамо" – "Анжи"
"Тосно" – "Локомотив"
"Рубин" – "СКА-Хабаровск"
"Спартак" – ЦСКА
"Урал" – "Арсенал"
"Терек" – "Зенит"
"Амкар" – "Краснодар"
"Ростов" – "Уфа"
21-й тур, 4 марта
"Анжи" – "Рубин"
"СКА-Хабаровск" – "Тосно"
"Локомотив" – "Спартак"
ЦСКА – "Урал"
"Арсенал" – "Терек"
"Зенит" – "Амкар"
"Краснодар" – "Ростов"
"Уфа" – "Динамо"
22-й тур, 11 марта
"Уфа" – "Анжи"
"Урал" – "Локомотив"
"Спартак" – "СКА-Хабаровск"
"Тосно" – "Рубин"
"Терек" – ЦСКА
"Амкар" – "Арсенал"
"Ростов" – "Зенит"
"Динамо" – "Краснодар"
23-й тур, 18 марта
"Анжи" – Тосно"
"Локомотив" – "Терек"
"СКА-Хабаровск" – "Урал"
"Рубин" – "Спартак"
ЦСКА – "Амкар"
"Арсенал" – "Ростов"
"Зенит" – "Динамо"
"Краснодар" – "Уфа"
24-й тур, 1 апреля
"Краснодар" – "Анжи"
"Амкар" – "Локомотив"
"Терек" – "СКА-Хабаровск"
"Урал" – "Рубин"
"Спартак" – "Тосно"
"Ростов" – ЦСКА
"Динамо" – "Арсенал"
"Уфа" – "Зенит"
25-й тур, 8 апреля
"Анжи" – "Спартак"
"Локомотив" – "Ростов"
"СКА-Хабаровск" – "Амкар"
"Рубин" – "Терек"
"Тосно" – "Урал"
ЦСКА – "Динамо"
"Арсенал" – "Уфа"
"Зенит" – "Краснодар"
26-й тур, 15 апреля
"Зенит – Анжи"
"Динамо" – "Локомотив"
"Ростов" – "СКА-Хабаровск"
"Амкар" – "Рубин"
"Терек" – "Тосно"
"Урал" – "Спартак"
"Уфа" - ЦСКА
"Краснодар" – "Арсенал"
27-й тур, 22 апреля
"Анжи" – "Урал"
"Локомотив" – "Уфа"
"СКА-Хабаровск" – "Динамо"
"Рубин" – "Ростов"
"Тосно" – "Амкар"
"Спартак" – "Терек"
ЦСКА – "Краснодар"
"Арсенал" – "Зенит"
28-й тур, 29 апреля
"Арсенал" – "Анжи"
"Краснодар" – "Локомотив"
"Уфа" – "СКА-Хабаровск"
"Динамо" – "Рубин"
"Ростов" – "Тосно"
"Амкар" – "Спартак"
"Терек" – "Урал"
"Зенит" - ЦСКА
29-й тур, 6 мая
"Анжи" – "Терек"
"Локомотив" – "Зенит"
"СКА-Хабаровск" – "Краснодар"
"Рубин" – "Уфа"
"Тосно" – "Динамо"
"Спартак" – "Ростов"
"Урал" – "Амкар"
ЦСКА – "Арсенал"
30-й тур, 13 мая
ЦСКА – "Анжи"
"Арсенал" – "Локомотив"
"Зенит" – "СКА-Хабаровск"
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Ю.Ю.
Andrey6201 ____________ Это как? Разъясни на примере.
22:33
Привет от дилетанта!
.
22:31
Привет от дилетанта!
Jean4 Привет от дилетанта! Прежде чем написать, неплохо было бы подумать. 22:15 ----------------------- Тогда расшифруй умник, чего же здесь криминального?? По мне хоть спаренные матчи проводить.Всё равно с каждым по 2 матча нужно сыграть.
22:30
П_о_в_а_р
Фсио куплина!!!
22:29
Andrey6201
Вот ведь дебилы тут собрались: календарь не жеребится, а строится от занятых мест в прошлом чемпионате
22:25
Iz_naroda
Амкар-Краснодар 10 декабря, а почему не наоборот? Или в Перми теплей, чем в Краснодаре...
22:25
serzheo
Дерби всея Московии 10-го декабря? Снег месить перед Новым Годом? Ахахахаха)))) Удачи московитые - потом пишите что там и как. Ну или стадионы стройте, если умеете))))
22:23
Jean4
Привет от дилетанта! Прежде чем написать, неплохо было бы подумать.
22:15
Хабаровский Рюрик
Побоялись зенит с цска ближе к зиме в Хабаровск отправить
22:14
Привет от дилетанта!
Jean4 Спартак до зимнего перерыва сыграет по 2 игры с цска, Зенитом и Краснодаром, нормально составили ничего не скажешь. 21:33 ========== Это заговор, однозначно. По 2 игры с каждой командой - где это видано!!!
22:13
Овен0464
А вот скажите мне, зачем явно топовые матчи Спартака с Зенитом и ЦСКА (матчи второго круга) проводить зимой? Нельзя ли их было спланировать на апрель-май?
22:03
Ю.Ю.
Искремас ========== Нормальный календарь для Спартака. Летом, пока суть да дело, быстренько дёрнем "грандов" и со спокойной душой займёмся Лигой Чемпионов. ____________________ Как обычно займётесь?))
21:58
RW.irk
Календарь у Спартака, конечно, огонь! С таким календарем Каррера может и не доработать до старта ЛЧ))
21:49
stuart_parsley
Уж 10 декабря можно на весну перекинуть
21:49
diskmen
ЦСКА попадает в тяжёлое положение в еврокубках. В 3 туре ему играть в Хабаровске.А 26 июля и 3 августа ему предстоит матч в 3 квалиф раунде Лиге Чемпионов.
21:48
Искремас
Нормальный календарь для Спартака. Летом, пока суть да дело, быстренько дёрнем "грандов" и со спокойной душой займёмся Лигой Чемпионов.
21:47
Jean4
Спартак до зимнего перерыва сыграет по 2 игры с цска, Зенитом и Краснодаром, нормально составили ничего не скажешь.
21:33
grroznyi85
Хороший календарь для "Уфы". В первых турах из Топ-клубов только "Спартак"
21:27
Severny_Olen
Кто сказал, что главное дерби это Спартак - ЦСКА? Смешные)))
21:10