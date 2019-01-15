Как "Урал" проводит зимние сборы? Ответ здесь

"Урал" опубликовал ряд фотографий и видеозаписей в своих официальных социальных сетях с тренировочного сбора в кипрском Пафосе. Сложные погодные условия вносят коррективы в процесс подготовки футболистов.

– В сегодняшние планы тренерского штаба нашей команды вмешалась погода. Еще вчера вечером в Пафосе пошел дождь. Сегодня утром к нему добавился сильный ветер. Сейчас на улице обстановка такая, – написал "Урал" в Твиттере.

☁️🌧️В сегодняшние планы тренерского штаба нашей команды вмешалась погода. Еще вчера вечером в Пафосе пошел дождь. Сегодня утром к нему добавился сильный ветер. Сейчас на улице обстановка такая 👇 pic.twitter.com/y9fg4gdiuJ – ФК Урал (@FCURAL) 15 января 2019 г.

Ветер дует очень сильно. Поэтому утреннюю тренировку, которая должна была пройти на улице, перенесли в спортивный зал. Решение по вечернему занятию пока не принято. pic.twitter.com/FMXBaMROQ9 – ФК Урал (@FCURAL) 15 января 2019 г.