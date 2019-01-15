Как "Урал" проводит зимние сборы? Ответ здесь

"Урал" опубликовал ряд фотографий и видеозаписей в своих официальных социальных сетях с тренировочного сбора в кипрском Пафосе. Сложные погодные условия вносят коррективы в процесс подготовки футболистов.
– В сегодняшние планы тренерского штаба нашей команды вмешалась погода. Еще вчера вечером в Пафосе пошел дождь. Сегодня утром к нему добавился сильный ветер. Сейчас на улице обстановка такая, – написал "Урал" в Твиттере.
☁️🌧️В сегодняшние планы тренерского штаба нашей команды вмешалась погода. Еще вчера вечером в Пафосе пошел дождь. Сегодня утром к нему добавился сильный ветер. Сейчас на улице обстановка такая 👇 pic.twitter.com/y9fg4gdiuJ– ФК Урал (@FCURAL) 15 января 2019 г.
Ветер дует очень сильно. Поэтому утреннюю тренировку, которая должна была пройти на улице, перенесли в спортивный зал. Решение по вечернему занятию пока не принято. pic.twitter.com/FMXBaMROQ9– ФК Урал (@FCURAL) 15 января 2019 г.
Занятие в зале длилось больше часа. Футболисты разделились на три группы. Каждому игроку предстояло побывать на 12 спортивных станциях. pic.twitter.com/MHthw9pERN– ФК Урал (@FCURAL) 15 января 2019 г.
Не хотели бы мы сейчас оказаться на том кораблике 🙈⛴🌪🌊 ⠀⠀ Утреннюю тренировку перенесли в зал, по поводу вечерней тренерский штаб решит позднее. ⠀⠀ Кстати, не забывайте ежедневно смотреть наши сторис (надо нажать на аватар), там мы выкладываем другой контент 👌🏼⚽️