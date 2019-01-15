15:04 | Футбол — РПЛ

Как "Урал" проводит зимние сборы? Ответ здесь

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"Урал" опубликовал ряд фотографий и видеозаписей в своих официальных социальных сетях с тренировочного сбора в кипрском Пафосе. Сложные погодные условия вносят коррективы в процесс подготовки футболистов.

– В сегодняшние планы тренерского штаба нашей команды вмешалась погода. Еще вчера вечером в Пафосе пошел дождь. Сегодня утром к нему добавился сильный ветер. Сейчас на улице обстановка такая, – написал "Урал" в Твиттере.

 

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