Иван Соловьев: "Не верил в переход в "Локомотив" и поехал в "Факел"

Полузащитник "Факела" Иван Соловьев, ранее выступавший в составе "Зенита", подчеркнул, что его посещали мысли о том, что во время летнего трансферного окна он может не найти новый клуб. 23-летний хавбек отметил, что, не задумываясь, принял предложение от воронежцев.

- Поиски новой команды у вас затянулись. Не боялись, что можете вообще остаться без клуба?

- Не так давно возник вариант с минским "Динамо". Поехал туда. Но из-за определенных нюансов контракт не подписали. Вот тогда очень сильно расстроился. Подумал, что могу и не найти клуб этим летом… И тут позвонили из Воронежа. Не раздумывая, сорвался туда. Хорошо, что смогли быстро договориться. Подошел тренеру.

- В премьер-лигу, значит, не звали?

- Говорили, что есть интерес со стороны "Локомотива", еще что-то.

- "Локомотива"?

- Ну да. Мол, надо немного подождать. Но я уже не верил, что что-то произойдет, - и поехал в "Факел".

- Это вам агент Денис Лахтер говорил?

- Ну да. Но я решил уехать в первый дивизион. (Виталий АЙРАПЕТОВ)