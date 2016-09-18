Иван Данильянц: "Ростов" не проявил характер"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) посетовал на неудачные замены. Специалист подчеркнул, что ростовчане проиграли слишком много единоборств.
– Сегодня мы проиграли много борьбы и подборов, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – "Ростов" не проявил характер и не сумел удержать преимущество в счете. Произведенные замены вновь не усилили игру. Это два основных фактора, которые не позволили нам победить.
Вопреки
Вы уже, друзья, заигрались - либо решайте проблемы и возвращайте Бердыева на скамейку, либо, если не решаются, бросайте и уходите... пусть Губернатор перед болельщиками и отчитается, почему команда до сих пор в долгах, почему эти смешные половинчатые решения с завтраками так влияют на команду, которая, по сути, Кириченко не управляется... и не потому, что у него нет лицензии... просто потому-что он еще не тренер...да и, думаю, вряд ли им станет - не нужно смешить народ. Ну а молчание руководства клуба и региона на откровенную травлю "Ростова", говорит о том, что им, по большому счету, выгоднее иметь команду в середине таблицы, что не требует больших расходов и именитых тренеров, давящих авторитетом и перспективами. Жаль, конечно, команду... но уже сейчас нужно понимать, что "Ростова" прежнего, победного и уверенного в себе, больше не будет - собьют спесь арбитрами еще до зимней паузы, организовав нужный отрыв от преследователей ЦСКА, Зениту и Спартаку.... И наивен тот, кто этого не понимает.... Или не знаете лиц главных болельщиков этих кабинетных ТОПов. Желания смотреть на это безобразие больше НЕТ... А вы, бесхребетные и всем довольные, довольствуйтесь тем, что вам рекомендовали по итогам прошлого сезона... и не высовывайтесь, раз постоять за себя не можете.
23:23 18 сентября