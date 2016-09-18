Иван Данильянц: "Ростов" не проявил характер"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) посетовал на неудачные замены. Специалист подчеркнул, что ростовчане проиграли слишком много единоборств.

– Сегодня мы проиграли много борьбы и подборов, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – "Ростов" не проявил характер и не сумел удержать преимущество в счете. Произведенные замены вновь не усилили игру. Это два основных фактора, которые не позволили нам победить.

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