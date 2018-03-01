Источник: Паредес устал от России и попросил агента найти ему клуб

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может покинуть команду, сообщает Calciomercato. По информации источника, хавбек устал от России и попросил своего агента найти ему новый клуб.
23-летний игрок входит в сферу интересов "Ювентуса", с руководством которого уже разговаривал представитель футболиста. Также отмечается, что "Зенит" оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Паредес провел 29 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.
rashlim
Уже? Оперативненько.
02:14
frisovasiliyy
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02:06
Mark Krass
Обосрался дрыщь аргентинский, змерз Маугли)) Продавать аргентинские дрова, ни о чем игрочишка, Кузяев не хуже полосатика))
00:40
Drek
Господа не уподобляйтесь этой дешевой газетенке, публикующий всякую бредятину про конкурентов их ЛЮБИМОГО и ими же давшим погоняло "народные", клубу. Пусть лучше про драку Фернандеса с Каррерой напишут)))
00:34
Al Rains
Статья походу утка...Паредес проститутка))
00:33
Drek
А что такое Calciomercato?? И как это паредес успел устать, если Кришито за семь лет не устал?? А как та, данная газета, про усталость Промеса ничего не сообщает??А бабки у Паредеса такие, от которых он и устать то не успел, ибо никогда в руках столько не держал, а к тому же, это даже не игрок скамейки в сборной Аргентины.Наверно Спартак ему заплатит побольше, а может Саутгемптон??))))
00:30
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
жизнь на болоте тяжкая...хочется к пальмам)
00:12
devoted
Замерз он скорее всего.
00:06
HAZELSAMARA
Видать, ему зарплату выдают пятисотрублёвыми купюрами - устал ежемесячно таскать чемоданы с деньгами.
23:53 1 марта
old grumbler
Все правильно, никто не будет играть за идею не смотря на убогие поля и команды соперников играющих в кость, хотя смешны все эти статьи - за игрока заплачено и клубу и игроку пусть платит неустойку и катится на все 4 стороны!!!!
23:38 1 марта
Zakhary
50 млн. евро? Продано!!! Зенит только выиграет от такой сделки.
23:25 1 марта
allehandro
Спринт Даже завышенные зарплаты не могут удержать игроков с другим менталитетом в серой российской действительности. Не серой, а белой и холдной
23:03 1 марта
Семь ветров
Утятина конечно, никто за такую посредственность 50 не даст, но можно уговорить Арсенал принять балласт в бесплатную аренду, ежели парню с крашенными глазами надоело быть деклассированным элементом.
23:02 1 марта
GeoMaS
Это он после сегодняшней речи Путина сказал?
22:50 1 марта
Thomas_Boy_
Так-то у нас полстраны просится "в другой клуб"...
22:49 1 марта
Termin79
Я устал. Я ухожу (с)
22:47 1 марта
dintos
Ну,и?Кто-то плакать будет?Таких Паредесов у нас и в России хватает.Можно подумать,что он в Зените феерит.Средненький игрочишка...
22:44 1 марта
ЗЮК~
Гаттузо Прут!!!!!!#!
22:31 1 марта
Паласиос
Бездомное общество гниет изнутри... На радость всей России!
22:25 1 марта
Berkut-7
Дешёвый тролинг какой-то,а не новость)
22:23 1 марта
redgy
Паредес устал от России, и просит тренера сборной не вызывать его на ЧМ2018. )
22:21 1 марта
П_о_в_а_р
Раздрай и шатания в Зените. Минус соперник.
22:04 1 марта
Островзаячий
Источник : Петкович устал от Спартака и попросил агента найти новую команду. Напомним, Петкович входит в сферу интересов Наполи и Милана. Всего лишь за 30 миллионов Федун готов отпустить игрока. Статистика игрока не приводится. Её нет.
22:01 1 марта
BloodDexter
Устал он, ему бы зп в 20-30 тысяч рублей поставить и на предприятие работать. Юрий Морозов помню, поймавшего звезду Аршавина, отправил в дубль к хренам собачим и был прав. Тот потом сам пришел извинятся, а Паредас кто? Радоваться должен что ему столько бабла прилетает на халяву.
21:53 1 марта
wilde
Бакланы мозг передосовский клюют...
21:51 1 марта
Гаттузо Крут!!!!!!#!
у-ха-ха! как свиней-то распирает от жирной утки, того и гляди разорвет на кусочки гнилой свинины.
21:49 1 марта
Митяй Антибомж
Полтос за Передаста? Ха-ха-ха. Бакланы обезумели совсем. До второго пришествия продавать будут.
21:46 1 марта
Островзаячий
Манчини утратил бразды правления. Прощай Зенит. Мы будем помнить о твоих бешеных трансферных тратах всегда.
21:45 1 марта
самарец
отправьте его в СКА-Хабаровск !! на перевоспитание
21:43 1 марта
паоло росси
свинарне дали покушать)))
21:40 1 марта