21:10 1 марта | Футбол — РФПЛ

Источник: Паредес устал от России и попросил агента найти ему клуб

44

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может покинуть команду, сообщает Calciomercato. По информации источника, хавбек устал от России и попросил своего агента найти ему новый клуб.

23-летний игрок входит в сферу интересов "Ювентуса", с руководством которого уже разговаривал представитель футболиста. Также отмечается, что "Зенит" оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Паредес провел 29 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

44
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (44)
Войти, чтобы оставить комментарий

rashlim

Уже? Оперативненько.

02:14

frisovasiliyy

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

02:06

Mark Krass

Обосрался дрыщь аргентинский, змерз Маугли)) Продавать аргентинские дрова, ни о чем игрочишка, Кузяев не хуже полосатика))

00:40

Drek

Господа не уподобляйтесь этой дешевой газетенке, публикующий всякую бредятину про конкурентов их ЛЮБИМОГО и ими же давшим погоняло "народные", клубу. Пусть лучше про драку Фернандеса с Каррерой напишут)))

00:34

Al Rains

Статья походу утка...Паредес проститутка))

00:33

Drek

А что такое Calciomercato?? И как это паредес успел устать, если Кришито за семь лет не устал?? А как та, данная газета, про усталость Промеса ничего не сообщает??А бабки у Паредеса такие, от которых он и устать то не успел, ибо никогда в руках столько не держал, а к тому же, это даже не игрок скамейки в сборной Аргентины.Наверно Спартак ему заплатит побольше, а может Саутгемптон??))))

00:30

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

жизнь на болоте тяжкая...хочется к пальмам)

00:12

devoted

Замерз он скорее всего.

00:06

HAZELSAMARA

Видать, ему зарплату выдают пятисотрублёвыми купюрами - устал ежемесячно таскать чемоданы с деньгами.

23:53 1 марта

old grumbler

Все правильно, никто не будет играть за идею не смотря на убогие поля и команды соперников играющих в кость, хотя смешны все эти статьи - за игрока заплачено и клубу и игроку пусть платит неустойку и катится на все 4 стороны!!!!

23:38 1 марта

Zakhary

50 млн. евро? Продано!!! Зенит только выиграет от такой сделки.

23:25 1 марта

allehandro

Спринт Даже завышенные зарплаты не могут удержать игроков с другим менталитетом в серой российской действительности. Не серой, а белой и холдной

23:03 1 марта

Семь ветров

Утятина конечно, никто за такую посредственность 50 не даст, но можно уговорить Арсенал принять балласт в бесплатную аренду, ежели парню с крашенными глазами надоело быть деклассированным элементом.

23:02 1 марта

GeoMaS

Это он после сегодняшней речи Путина сказал?

22:50 1 марта

Thomas_Boy_

Так-то у нас полстраны просится "в другой клуб"...

22:49 1 марта

Termin79

Я устал. Я ухожу (с)

22:47 1 марта

dintos

Ну,и?Кто-то плакать будет?Таких Паредесов у нас и в России хватает.Можно подумать,что он в Зените феерит.Средненький игрочишка...

22:44 1 марта

ЗЮК~

Гаттузо Прут!!!!!!#!

22:31 1 марта

Паласиос

Бездомное общество гниет изнутри... На радость всей России!

22:25 1 марта

Berkut-7

Дешёвый тролинг какой-то,а не новость)

22:23 1 марта

redgy

Паредес устал от России, и просит тренера сборной не вызывать его на ЧМ2018. )

22:21 1 марта

П_о_в_а_р

Раздрай и шатания в Зените. Минус соперник.

22:04 1 марта

Островзаячий

Источник : Петкович устал от Спартака и попросил агента найти новую команду. Напомним, Петкович входит в сферу интересов Наполи и Милана. Всего лишь за 30 миллионов Федун готов отпустить игрока. Статистика игрока не приводится. Её нет.

22:01 1 марта

BloodDexter

Устал он, ему бы зп в 20-30 тысяч рублей поставить и на предприятие работать. Юрий Морозов помню, поймавшего звезду Аршавина, отправил в дубль к хренам собачим и был прав. Тот потом сам пришел извинятся, а Паредас кто? Радоваться должен что ему столько бабла прилетает на халяву.

21:53 1 марта

wilde

Бакланы мозг передосовский клюют...

21:51 1 марта

Гаттузо Крут!!!!!!#!

у-ха-ха! как свиней-то распирает от жирной утки, того и гляди разорвет на кусочки гнилой свинины.

21:49 1 марта

Митяй Антибомж

Полтос за Передаста? Ха-ха-ха. Бакланы обезумели совсем. До второго пришествия продавать будут.

21:46 1 марта

Островзаячий

Манчини утратил бразды правления. Прощай Зенит. Мы будем помнить о твоих бешеных трансферных тратах всегда.

21:45 1 марта

самарец

отправьте его в СКА-Хабаровск !! на перевоспитание

21:43 1 марта

паоло росси

свинарне дали покушать)))

21:40 1 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!