Источник: Паредес устал от России и попросил агента найти ему клуб

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может покинуть команду, сообщает Calciomercato. По информации источника, хавбек устал от России и попросил своего агента найти ему новый клуб.

23-летний игрок входит в сферу интересов "Ювентуса", с руководством которого уже разговаривал представитель футболиста. Также отмечается, что "Зенит" оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Паредес провел 29 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.