Источник: Глушаков выставил на продажу коттедж, в котором проживал с женой и детьми

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков продает коттедж, в котором ранее проживал с супругой Дарьей и детьми, информирует телеграмм-канал Mash.

Дом с тремя спальнями, бассейном и бильярдной находится в Истре. Сообщается, что Глушаков переписал коттедж на мать и выставил на продажу. Игрок собирается продать недвижимость за 300 миллионов рублей.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.

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