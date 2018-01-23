Источник: Эдер хочет в "Зенит"

Нападающий "Интера" Эдер может перейти в "Зенит", сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 31-летний игрок хочет поработать вместе с главным тренером питерцев Роберто Манчини, под руководством которого уже выступал в миланской команде в сезоне-2015/16.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" может обменять форварда Себастьяна Дриусси на футболиста сборной Италии.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Эдер провел 18 матчей и забил один гол.

Таблица переходов РФПЛ