11:20 | Футбол — РФПЛ

Источник: Эдер хочет в "Зенит"

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Нападающий "Интера" Эдер может перейти в "Зенит", сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 31-летний игрок хочет поработать вместе с главным тренером питерцев Роберто Манчини, под руководством которого уже выступал в миланской команде в сезоне-2015/16.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" может обменять форварда Себастьяна Дриусси на футболиста сборной Италии.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Эдер провел 18 матчей и забил один гол.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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dintos

Эдер очень перспективный малый...Через год можно продать в Анжу за большие бабки...

16:15

К.Б.Ын

Дриусси хочет в Куусюси )))

16:04

Kuzbass111

не надо Друсси отдавать

14:11

Патриот Сибири

А как же Амкар? Для кого Зенит покупал Дриусси?!

13:40

Zico-wc

Лучше в Спартак пусть переходит или в ЦСКА

13:15

Семь ветров

вэняляйнэн Если начнут подписывать 31летних, то я сильно разочаруюсь от таких шараханий в политике Зенита. ====================Бронислав Иванович. Подписан в 33 года. Контракт на 2,5 года. 2млн. подьемных, 3,3 в год. Ну как, прошло очарование?)))

12:45

вэняляйнэн

Если начнут подписывать 31летних, то я сильно разочаруюсь от таких шараханий в политике Зенита.

11:53

Семь ветров

Ну таких любителей немало, а что с Дриуссей? Захандрил штоле))

11:34

Тропическая гемангиома Мовсисяна

газпромовских блинов с черной икрой захотелось)))

11:26

Millwall82

Нахрена он Зениту?

11:26