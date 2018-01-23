Источник: Эдер хочет в "Зенит"

Нападающий "Интера" Эдер может перейти в "Зенит", сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 31-летний игрок хочет поработать вместе с главным тренером питерцев Роберто Манчини, под руководством которого уже выступал в миланской команде в сезоне-2015/16.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" может обменять форварда Себастьяна Дриусси на футболиста сборной Италии.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Эдер провел 18 матчей и забил один гол.
dintos
Эдер очень перспективный малый...Через год можно продать в Анжу за большие бабки...
16:15
К.Б.Ын
Дриусси хочет в Куусюси )))
16:04
Kuzbass111
не надо Друсси отдавать
14:11
Патриот Сибири
А как же Амкар? Для кого Зенит покупал Дриусси?!
13:40
Zico-wc
Лучше в Спартак пусть переходит или в ЦСКА
13:15
Семь ветров
вэняляйнэн Если начнут подписывать 31летних, то я сильно разочаруюсь от таких шараханий в политике Зенита. ====================Бронислав Иванович. Подписан в 33 года. Контракт на 2,5 года. 2млн. подьемных, 3,3 в год. Ну как, прошло очарование?)))
12:45
вэняляйнэн
Если начнут подписывать 31летних, то я сильно разочаруюсь от таких шараханий в политике Зенита.
11:53
Семь ветров
Ну таких любителей немало, а что с Дриуссей? Захандрил штоле))
11:34
Тропическая гемангиома Мовсисяна
газпромовских блинов с черной икрой захотелось)))
11:26
Millwall82
Нахрена он Зениту?
11:26