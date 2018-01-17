Источник: Агент Цакташа пытается увести игрока из "Рубина"

Источник в "Рубине" разъяснил ситуацию вокруг Мийо Цакташа. Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что хорват разорвал контракт с казанским клубом.

Как удалось выяснить корреспонденту "СЭ" официально соглашение еще не расторгнуто. "Рубин" хочет, чтобы игрок остался в команде. Сам Курбан Бердыев не раз говорил, что рассчитывает на Цакташа. Хорвата не было среди тех дорогостоящих легионеров, кого попросили искать новые клубы перед первым сбором команды.

Но агент игрока настаивает на расторжении контракта, воспользовавшись задержкой выплаты зарплаты с казанской стороны. Видимо, у хорвата есть более привлекательные варианты продолжения карьеры, а у агента веские основания для безболезненного прекращения отношений. Тренерский штаб пытается уговорить Цакташа остаться, но вариант ухода велик. Отметим, что в настоящее время все долги перед футболистом погашены.

Цакташ перешел в "Рубин" зимой 2016-го года еще при Валерии Чалом из "Хайдука". За это время провел за команду 27 матчей и забил 4 мяча. (Артур ЕНИКЕЕВ)