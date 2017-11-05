Илья Геркус: "С Вернблумом надо что-то делать. Это безобразие - бить по лицу"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) выразил недовольство игрой полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Геркус подчеркнул, что швед регулярно остается безнаказанным за грубую игру.

– Вернблума надо было удалять, – сказал Геркус. – У него было намного больше удалений, чем показанных в итоге красных. Это самый неудаляемый игрок. С ним надо что-то делать. Очевидно, к его персоне есть какая-то предвзятость. Он неприкасаемый.

– Может, пункт такой прописать: всем нельзя кричать на судей, а Вернблуму можно?

– Считаю, надо это рассмотреть. Но это вопрос не к судьям, а к другим органам.

– Вы бы хотели себе такого игрока как Понтус?

– Сомневаюсь, что он сохранил бы все свои свойства, если бы был в нашем составе. Это безобразие – бить по лицу. И это остается безнаказанным. И жесты судья тоже не красят его. Но в целом судейство было позитивное. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА //

Карасев не удалил Вернблума. И не удалил Васина