18:43 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "С Вернблумом надо что-то делать. Это безобразие - бить по лицу"

18

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) выразил недовольство игрой полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Геркус подчеркнул, что швед регулярно остается безнаказанным за грубую игру.

– Вернблума надо было удалять, – сказал Геркус. – У него было намного больше удалений, чем показанных в итоге красных. Это самый неудаляемый игрок. С ним надо что-то делать. Очевидно, к его персоне есть какая-то предвзятость. Он неприкасаемый.

– Может, пункт такой прописать: всем нельзя кричать на судей, а Вернблуму можно?

– Считаю, надо это рассмотреть. Но это вопрос не к судьям, а к другим органам.

– Вы бы хотели себе такого игрока как Понтус?

– Сомневаюсь, что он сохранил бы все свои свойства, если бы был в нашем составе. Это безобразие – бить по лицу. И это остается безнаказанным. И жесты судья тоже не красят его. Но в целом судейство было позитивное. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА //
Карасев не удалил Вернблума. И не удалил Васина

Опрос

Должен ли был Карасев удалить Вернблума за фол на Алексее Миранчуке?
голосовать
18
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

semyonovmaxim

Да не кто и не спорит, что Верблум грязно сыграл, за это карточку и получил! Получил бы красную значит так тому и быть! Бесят комментарии...типо Верблум такой сякой, а сами бы не отказались от такого игрока в своём клубе!

19:21

Mark Krass

Геркус, не плач. Судья помогал как мог, и удалил и пенку поставил. Игоряша был против. Очко вы взяли, большего не стоите.

19:16

71

Понтус с Игорем - наше всё!.

19:08

Проба положительна

И где там по лицу?

19:00

garry1980

Сразу видно кто за коней топит. Если у вас не хватает мужества признать, что Вернблум - самый грязный игрок чемпионата, то вывод один: у вас что команда, что болелы - сплошь гопники.

19:00

semyonovmaxim

Koreaiowa Зачем тебе твой комментарий, максимка?) ты же долбоеб редчайший//// Долбоеб твой папа!!! Раз такого неадеквата воспитал!!! А кто ты я писать не буду...забанят ещё из за такого дебила как ты!

18:59

klipsch

Думаю тут нужен протест. Я думаю, если КДК непредвзято рассмотрит эпизод, то Вернблум должен получить 5 матчей дисквалификации минимум

18:59

Ралпачан Фляйшманъ

если у игроков ФК Шпалы морда находится на груди - то с этим ничего уже не поделать)) пошел бы лучше линейному подарок занес, его после сегодняшнего ПФЛ ждёт)) чтобы локомотивным подмахнуть, опять на кол насвистел, болезный))

18:56

yadkar

Верблюда давно надо было гнать с нашего чемпионата. Вы дождетесь он кого нибудь оставит калекой.

18:55

igogohruhru

Вернблума надо заблаговременно удалять еще до начала игры

18:54

Гантэр

Позорище , Судьи эту дрезину вытащили ,а он еще вякает. В грудь попали а он свалился ,будто ему челюсть свернули. Карасев получил заказ к юбилею железных дорог.

18:52

Koreaiowa

Зачем тебе твой комментарий, максимка?) ты же долбоеб редчайший

18:51

biggp1

дисква вернблу и гончару за хамство..надолго,чтобы поняли

18:51

nazarfas

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

18:50

Thomas_Boy_

Молчал бы... тупень горбатый.

18:50

semyonovmaxim

Где мой комментарий??? Мясная газетёнка?!!!

18:49

semyonovmaxim

С Геркусом надо что то делать!!! Как минимум очки поменяй, слепошарый лохомот!

18:48

konal

по лицу надо такому тупому президенту стучать!!!

18:47