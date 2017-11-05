Илья Геркус: "С Вернблумом надо что-то делать. Это безобразие - бить по лицу"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) выразил недовольство игрой полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Геркус подчеркнул, что швед регулярно остается безнаказанным за грубую игру.
– Вернблума надо было удалять, – сказал Геркус. – У него было намного больше удалений, чем показанных в итоге красных. Это самый неудаляемый игрок. С ним надо что-то делать. Очевидно, к его персоне есть какая-то предвзятость. Он неприкасаемый.
– Может, пункт такой прописать: всем нельзя кричать на судей, а Вернблуму можно?
– Считаю, надо это рассмотреть. Но это вопрос не к судьям, а к другим органам.
– Вы бы хотели себе такого игрока как Понтус?
– Сомневаюсь, что он сохранил бы все свои свойства, если бы был в нашем составе. Это безобразие – бить по лицу. И это остается безнаказанным. И жесты судья тоже не красят его. Но в целом судейство было позитивное. (Александр МУЙЖНЕК)
Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА //
Карасев не удалил Вернблума. И не удалил Васина
semyonovmaxim
Да не кто и не спорит, что Верблум грязно сыграл, за это карточку и получил! Получил бы красную значит так тому и быть! Бесят комментарии...типо Верблум такой сякой, а сами бы не отказались от такого игрока в своём клубе!
19:21
Mark Krass
Геркус, не плач. Судья помогал как мог, и удалил и пенку поставил. Игоряша был против. Очко вы взяли, большего не стоите.
19:16
71
Понтус с Игорем - наше всё!.
19:08
Проба положительна
И где там по лицу?
19:00
garry1980
Сразу видно кто за коней топит. Если у вас не хватает мужества признать, что Вернблум - самый грязный игрок чемпионата, то вывод один: у вас что команда, что болелы - сплошь гопники.
19:00
semyonovmaxim
Koreaiowa Зачем тебе твой комментарий, максимка?) ты же долбоеб редчайший//// Долбоеб твой папа!!! Раз такого неадеквата воспитал!!! А кто ты я писать не буду...забанят ещё из за такого дебила как ты!
18:59
klipsch
Думаю тут нужен протест. Я думаю, если КДК непредвзято рассмотрит эпизод, то Вернблум должен получить 5 матчей дисквалификации минимум
18:59
Ралпачан Фляйшманъ
если у игроков ФК Шпалы морда находится на груди - то с этим ничего уже не поделать)) пошел бы лучше линейному подарок занес, его после сегодняшнего ПФЛ ждёт)) чтобы локомотивным подмахнуть, опять на кол насвистел, болезный))
18:56
yadkar
Верблюда давно надо было гнать с нашего чемпионата. Вы дождетесь он кого нибудь оставит калекой.
18:55
igogohruhru
Вернблума надо заблаговременно удалять еще до начала игры
18:54
Гантэр
Позорище , Судьи эту дрезину вытащили ,а он еще вякает. В грудь попали а он свалился ,будто ему челюсть свернули. Карасев получил заказ к юбилею железных дорог.
18:52
Koreaiowa
Зачем тебе твой комментарий, максимка?) ты же долбоеб редчайший
18:51
biggp1
дисква вернблу и гончару за хамство..надолго,чтобы поняли
18:51
nazarfas
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18:50
Thomas_Boy_
Молчал бы... тупень горбатый.
18:50
semyonovmaxim
Где мой комментарий??? Мясная газетёнка?!!!
18:49
semyonovmaxim
С Геркусом надо что то делать!!! Как минимум очки поменяй, слепошарый лохомот!
18:48
konal
по лицу надо такому тупому президенту стучать!!!
18:47