Илья Геркус: "Локомотив" не рассматривал вариант ухода Фернандеша"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" подчеркнул, что клуб придерживается целей на сезон, поставленных ранее – место в первой пятерке чемпионата России. По словам руководителя, для красно-зеленых не менее важно удачное выступление в Лиге Европы.

– Не считаете, что состав "Локо" по итогам трансферной кампании позволял бороться за место в Лиге чемпионов уже в этом сезоне? – вопрос Геркусу.

– С осторожностью относимся к постановке целей, сохраняем имеющуюся формулировку. Это не значит, что не можем бороться за Лигу чемпионов – наверное, можем. Но задача – место в пятерке – такой и останется, плюс хорошее выступление в Лиге Европы. Под этим понимаем выход из группы.

– Правда ли, что в августе клуб получил серьезное предложение из Турции по Фернандешу, но не продал его?

– Нет, это не так. И мы не рассматривали вариант его ухода в любом случае. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса в ближайшее время на сайте "СЭ"