Илья Геркус: "Игроки "Локомотива" хотят биться за место в первой тройке"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" заявил о том, что задача на сезон перед командой остается прежней – место в первой пятерке. При этом руководитель подчеркнул, что игроки железнодорожников рассчитывают на более высокий результат.

– Как оцените результат – он прогнозируемый, неожиданный или просто фантастический? – вопрос Геркусу.

– Как очень хороший. Но мы помним, что это только промежуточный этап. При этом довольны проделанной командой работой, тем, что смогли преодолеть небольшую заминку, когда случились ничья и поражение. Повысилась концентрация, коллектив тактически перестроился. Хорошо адаптировался Эдер, усилив атакующую линию. За счет этого повысилась вариативность в нападении.

Отдельно скажу по Антону и Алексею Миранчукам: ребята большие молодцы, продолжают много работать, вместе вызываются в сборную. Станислав Саламович и в сентябре приглашал обоих братьев, сейчас ситуация повторилась. Миранчуки очень правильно оценивают это, много трудятся. Прекрасно, что две наши восходящие звезды продолжают совершенствоваться.

– Главный акционер в начале сезона поставил "Локо" задачу быть в пятерке. Не произошло изменений в этом плане в сентябре на заседании совета директоров?

– Со стороны акционера и руководства клуба задача остается прежней. Но что скрывать – ребята для себя ставят более амбициозную.

– Насколько?

– Хотят биться за место в тройке. Мы можем только поддерживать это стремление. Команда навязала борьбу "Зениту", скоро предстоит серия матчей с командами из лидирующей группы. Для болельщиков предстоит очень интересный, насыщенный отрезок – по аналогии с Англией, это русский Boxing day. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса в ближайшее время на сайте "СЭ"