Илья Геркус: "Денисов после победы сказал, что это пипец"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы железнодорожников над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что нападающий Джефферсон Фарфан проявил себя как настоящий воин. Перуанец во встрече с питерцами оформил дубль, а также сделал голевую передачу.

– Вы говорили с Игорем Денисовым перед матчем? Ведь встреча для него была особенной.

– Тут все понятно без слов, - сказал Геркус. - Беседовал с Игорем после финального свистка.

– И что он сказал?

– Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда, и он очень доволен тем, как идут дела.

– А если не интеллигентно?

– Что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший все скептикам, которые в нем сомневались. Это футболист топ-уровня.

– Напомните, как Фарфан оказался в "Локо".

– Инициатором приглашения стал наш спортивный директор Эрик Штоффельхаус. Фарфан показал, что он настоящий воин и способен проводить подобные матчи на самом высоком уровне. Джефферсон обожает такие. За товарищей, за команду сквозь стену пробежит. И в Петербурге все в этом убедились. Полагаю, теперь ни у кого нет вопросов, кто это и зачем он здесь.

– Перуанец дорого обошелся клубу?

– Фарфан выступал в "Шальке", когда там работал Эрик. Мы взяли футболиста свободным агентом, заплатив положенные агентские. Но это небольшие деньги для исполнителя такого уровня.

– Как Фарфан реагировал на критику в начале карьеры в "Локо"?

– Очень правильно, как и подобает профессионалу. Работал и не обращал внимание на глупости. (Сергей ЕГОРОВ)

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