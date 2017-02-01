Илья Геркус: "Алексей Миранчук хочет продолжить карьеру в другом клубе - это его выбор"

Президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что ситуация с будущим полузащитника Алексея Миранчука свелась к рассмотрению предложению от других клубов, передает из Марбельи корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. О новом контракте с "Локо", как заявил Геркус, речь уже не идет.

– Что нового в ситуации с Миранчуком? - вопрос Геркусу.

– Нового – ничего. У него есть предложения от других клубов. Вся ситуация свелась именно к переговорам по ним.

– О новом контракте с "Локо" речь уже не идет?

– Можно сказать, что нет. Но не будем делать из этого сенсацию. Это выбор футболиста. Он хочет продолжить карьеру в другом месте. Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.

– На будущее брата Антона в "Локо" эта ситуация не повлияет?

– Надеюсь, нет. Он как раз более заинтересован в карьере в "Локомотиве". И с ним мы близки к соглашению по новому контракту.