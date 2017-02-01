23:00 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Алексей Миранчук хочет продолжить карьеру в другом клубе - это его выбор"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что ситуация с будущим полузащитника Алексея Миранчука свелась к рассмотрению предложению от других клубов, передает из Марбельи корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. О новом контракте с "Локо", как заявил Геркус, речь уже не идет.

 
Полузащитник "Локомотива" Алексей МИРАНЧУК."Рубин" официально предложил "Локомотиву" пять миллионов евро за Миранчука

– Что нового в ситуации с Миранчуком? - вопрос Геркусу.

– Нового – ничего. У него есть предложения от других клубов. Вся ситуация свелась именно к переговорам по ним.

– О новом контракте с "Локо" речь уже не идет?

– Можно сказать, что нет. Но не будем делать из этого сенсацию. Это выбор футболиста. Он хочет продолжить карьеру в другом месте. Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.

– На будущее брата Антона в "Локо" эта ситуация не повлияет?

– Надеюсь, нет. Он как раз более заинтересован в карьере в "Локомотиве". И с ним мы близки к соглашению по новому контракту.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MorningFriend

Мда, еще один по деньгам карьеру делает. Ждем рассвета его футбольной карьеры к 30 годам. Как обычно это бывает у российских, подающих надежды, футболистов. А там, дай Бог, в 33 лидер сборной (как самедов) и позорные выступления за эту же сборную. Мы все больны гандболом!

08:42

LemieuxMario

не иначе барселона бавария и реал на него нацелились)))

23:25 1 февраля

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