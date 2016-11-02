18:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Мамаев выбыл до весны"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" подчеркнул, что полузащитник Павел Мамаев выбыл до конца осенней части чемпионата России. По словам Шалимова, команда рассчитывает на 28-летнего хавбека во время зимней паузы.

– Какова сейчас у "Краснодара" ситуация с травмированными?

– Торбинский, Мамаев имеют повреждения. Восстанавливаются Смолов, Вандерсон, Перейра.

– Мамаев выбыл до конца осенней части?

– Думаю, да. У Паши то же повреждение (бедра. – Прим. "СЭ"), это рецидив. До конца года, скорее всего, на поле мы его не увидим. Рассчитываем на Пашу уже во время зимней паузы. Позвонил ему, поддержал: Паша, не спеши. Наверное, в прошлый раз мы восстановление форсировали, и сказалось это отрицательно. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Шалимова - в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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G14

Там два состава. И с Оренбургом можно было по придержать . Зачем форсировать? Шалимов ноль!!! С этим тренером вату катать буду и что Галицкий скажет то и будет. Жаль.

19:50

streletc1783

жози после травмы не тот,берёза не тянет-мамаев лечится.Сможет ли измайлов их заменить.

19:48

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