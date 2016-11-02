Игорь Шалимов: "Мамаев выбыл до весны"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" подчеркнул, что полузащитник Павел Мамаев выбыл до конца осенней части чемпионата России. По словам Шалимова, команда рассчитывает на 28-летнего хавбека во время зимней паузы.
– Какова сейчас у "Краснодара" ситуация с травмированными?
– Торбинский, Мамаев имеют повреждения. Восстанавливаются Смолов, Вандерсон, Перейра.
– Мамаев выбыл до конца осенней части?
– Думаю, да. У Паши то же повреждение (бедра. – Прим. "СЭ"), это рецидив. До конца года, скорее всего, на поле мы его не увидим. Рассчитываем на Пашу уже во время зимней паузы. Позвонил ему, поддержал: Паша, не спеши. Наверное, в прошлый раз мы восстановление форсировали, и сказалось это отрицательно. (Сергей ЕГОРОВ)
Полностью интервью Шалимова - в ближайшее время в "СЭ"
G14
Там два состава. И с Оренбургом можно было по придержать . Зачем форсировать? Шалимов ноль!!! С этим тренером вату катать буду и что Галицкий скажет то и будет. Жаль.
19:50
streletc1783
жози после травмы не тот,берёза не тянет-мамаев лечится.Сможет ли измайлов их заменить.
19:48