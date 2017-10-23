Игорь Шалимов: "Краснодар" опустошен, надо собраться и понять, как выходить из кризиса"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 14-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:2) отметил, что перед ним стоит задача разобраться в том, что происходит с командой. Он также добавил, что "быкам" больше нельзя терять очки после четырех поражений от "Зенита" (0:2), тульского "Арсенала" (0:1), ЦСКА (0:1) и "Локо".

– Кризис есть, надо разбираться, в чем он. Мы проиграли четыре встречи чемпионата подряд, не забили ни одного гола, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Проблемы есть. Сегодня была плохая игра в плане атаки. Поменяли вещи в плане тактики, но они не работают.

В принципе игра была равная. Опять получаем дурацкий гол при равной игре. После этого стало сложнее. Из четырех игр три провели против команд, которые претендуют на место в тройке и находятся выше нас. Мы должны готовиться к тому, что в других матчах не можем терять очки.

Нам нужен гол, победа в следующей игре, чтобы выйти из кризиса. Дальше посмотрим, что получится. Пока ситуация тяжелая. Будем разбираться. Это внутренние дела.

Конечно, команда опустошена. У нас сложный период. Надо вместе собраться и выходить из кризиса. Не надо думать, что он просто так пройдет. Сейчас задача восстановиться и понять, что происходит. Надо поговорить с ребятами и дальше уже готовиться к следующему матчу. Здесь только работа. Много говорить не надо. Контакт с командой нормальный. Это внутренние дела. Где-то надо взбудоражить команду.

Хватает ли нам обоймы? Мы играем раз в неделю, повылетали отовсюду, откуда можно (из Лиги Европы и Кубка России. - Прим. "СЭ"). Не видим, кто бы выпадал явно.

После 14 туров "Краснодар" идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. Команда проиграла четыре последние встречи в чемпионате, а перед этим вылетела из Кубка - 1:2 в Томске с "Томью".

Трансляция "Локомотив" – "Краснодар"