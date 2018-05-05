19:42 | Футбол — РФПЛ

Игорь Денисов: "Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол"

Игорь ДЕНИСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Игорь ДЕНИСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0) в 29-м туре чемпионата России. Этот результат позволил железнодорожникам оформить чемпионский титул.

- Спасибо Геркусу и Палычу (Юрию Семину. - прим. "СЭ"). Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство, - заявил Денисов. - Болельщикам привет! Еще хочу сказать - нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство.

Очень хотели завоевать титул на своем поле и сделали это. А я опустошен, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: "Папа, ты молодец"! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (11)
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kjgfnf

гарик красава последний игрок играющий из золотого питера на высоком уровне,а питер пускай ищут новых манчинини сибальёсов ригони,4 ляма много расскажите сколько аргентосы и макаронники стоили питеру.никогда не болел за локо но сейчас поздравляю Тренер палыч собрал игроков и сделал всех миллионеров питера и москвы.ЛОКО с победой ПАЛЫЧ сила,ГАРИК один из последних думающих игроков последнего периода когда наши игроки что то выигрывали на уровне сборной,черчесову пора уходить или брать гарика.

21:04

Levbereg

Гарик, каким бы ты не был лучшим опорником России последних лет- тебя не возьмут в сборную. Еще удивляюсь, что Дзюбе что-то там светит. Или еще Дзюбиньо скажет свое слово и его не возьмут. Вот за Палыча рад, а на втором месте за Гарика. Молодец!!!

20:53

MIKE-BEST

Они дали тебе твои вожделенные 4 ляма евро , как ты и хотел в Зените. Спасибо за развал Зенита Гарик.

20:30

serzheo

Главтренер сбродной ничего не знает об этом. Ибо эго и гордыня превыше всего.

20:27

JohnWeexx

ИГОРЯ - В ЗЕНИТ!!!

20:24

Товарищ Бендер!

Зато в сборной куча бакланов,жирков ерохин и внимание......Заболотный

20:15

Алексей Григорьев

блин а этот супер тренер не берет его в сборную

20:03

Mamoru

Спасибо, Гарик!

20:01

П_о_в_а_р_

ИГОРЯ В СБОРНУЮ!!!!!!!!!!!!!!

19:58

ValeraK

Наставник Ромы хотел бы потренировать Балотелли!

19:45

aliens01

Денискин был движком команды.

19:45

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