Игорь Денисов: "Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0) в 29-м туре чемпионата России. Этот результат позволил железнодорожникам оформить чемпионский титул.

- Спасибо Геркусу и Палычу (Юрию Семину. - прим. "СЭ"). Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство, - заявил Денисов. - Болельщикам привет! Еще хочу сказать - нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство.

Очень хотели завоевать титул на своем поле и сделали это. А я опустошен, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: "Папа, ты молодец"! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры