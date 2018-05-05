Игорь Денисов: "Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0) в 29-м туре чемпионата России. Этот результат позволил железнодорожникам оформить чемпионский титул.
- Спасибо Геркусу и Палычу (Юрию Семину. - прим. "СЭ"). Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство, - заявил Денисов. - Болельщикам привет! Еще хочу сказать - нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство.
Очень хотели завоевать титул на своем поле и сделали это. А я опустошен, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: "Папа, ты молодец"! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
kjgfnf
гарик красава последний игрок играющий из золотого питера на высоком уровне,а питер пускай ищут новых манчинини сибальёсов ригони,4 ляма много расскажите сколько аргентосы и макаронники стоили питеру.никогда не болел за локо но сейчас поздравляю Тренер палыч собрал игроков и сделал всех миллионеров питера и москвы.ЛОКО с победой ПАЛЫЧ сила,ГАРИК один из последних думающих игроков последнего периода когда наши игроки что то выигрывали на уровне сборной,черчесову пора уходить или брать гарика.
21:04
Levbereg
Гарик, каким бы ты не был лучшим опорником России последних лет- тебя не возьмут в сборную. Еще удивляюсь, что Дзюбе что-то там светит. Или еще Дзюбиньо скажет свое слово и его не возьмут. Вот за Палыча рад, а на втором месте за Гарика. Молодец!!!
20:53
MIKE-BEST
Они дали тебе твои вожделенные 4 ляма евро , как ты и хотел в Зените. Спасибо за развал Зенита Гарик.
20:30
serzheo
Главтренер сбродной ничего не знает об этом. Ибо эго и гордыня превыше всего.
20:27
JohnWeexx
ИГОРЯ - В ЗЕНИТ!!!
20:24
Товарищ Бендер!
Зато в сборной куча бакланов,жирков ерохин и внимание......Заболотный
20:15
Алексей Григорьев
блин а этот супер тренер не берет его в сборную
20:03
Mamoru
Спасибо, Гарик!
20:01
П_о_в_а_р_
ИГОРЯ В СБОРНУЮ!!!!!!!!!!!!!!
19:58
ValeraK
Наставник Ромы хотел бы потренировать Балотелли!
19:45
aliens01
Денискин был движком команды.
19:45