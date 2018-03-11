Игнашевич обошел Тихонова

38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич забил третий гол своей команды в матче 22-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (3:0).
Игнашевич – четвертый (до этого был шестым) среди возрастных снайперов чемпионатов России – в более зрелом возрасте отличались Андреев, Гаврилов и Наталушко. Кстати, Игнашевич в этом списке является единственным защитником. (Алексей МОРОЗ)
Игнашевич доводит счет до крупного! ЦСКА ведет в Грозном 3:0– СЭ ЦСКА (@cska_se) 11 марта 2018 г.
LIVE: https://t.co/OgUzqKi0A8 #АхматЦСКА pic.twitter.com/CpCoBJ9O6X
Самые возрастные голы чемпионата России
|
Игрок
|
Год
|
Команда
|
Матч
|
Возаст
|
Сергей НАТАЛУШКО
|
2000
|
Сатурн
|
Локомотив (д) – 1:1
|
39 лет 247 дней
|
Юрий ГАВРИЛОВ
|
1992
|
Асмарал
|
Локомотив (г) – 4:1
|
39 лет 153 дня
|
Сергей АНДРЕЕВ
|
1995
|
Ростсельмаш
|
ЦСКА (д) – 1:3
|
39 лет 137 дней
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
2018
|
ЦСКА
|
Ахмат (г) – 3:0
|
38 лет 240 дней
|
Николай КОЛЕСОВ
|
1994
|
КамАЗ
|
Спартак (д) – 1:3
|
38 лет 157 дней
|
Андрей ТИХОНОВ
|
2008
|
Кр.Советов
|
Терек (д) – 4:3
|
38 лет 37 дней
|
ГЕКДЕНИЗ Карадениз
|
2017
|
Рубин
|
Уфа (г) – 1:2
|
37 лет 293 дня
|
Гарник АВАЛЯН
|
2000
|
Уралан
|
ЦСКА (д) – 2:0
|
37 лет 290 дней
|
Руслан АДЖИНДЖАЛ
|
2012
|
Волга
|
Терек (г) – 3:1
|
37 лет 278 дней
|
Сергей ЛЕДОВСКИХ
|
1995
|
Жемчужина
|
Кр.Советов (д) – 1:2
|
37 лет 216 дней
Dolphin75
Ну и при чем тут Тихонов с его шестым местом?
21:16
Richter-00
molfar, нет, это ЦСКА проиграл Уралану на своём поле в 2000-м.
21:02
Нефилим
Надеюсь через год, где - нибудь в мае ему дадут пробить пенальти, чтобы 1 место он тут занял...
20:32
molfar
а как это Гарник Авалян забил в матче, который его команда проиграла со счетом 0:2 (если верить данным в таблице)?
20:28