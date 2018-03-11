Игнашевич обошел Тихонова

38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич забил третий гол своей команды в матче 22-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (3:0).

Игнашевич – четвертый (до этого был шестым) среди возрастных снайперов чемпионатов России – в более зрелом возрасте отличались Андреев, Гаврилов и Наталушко. Кстати, Игнашевич в этом списке является единственным защитником. (Алексей МОРОЗ)

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