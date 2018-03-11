20:15 | Футбол — РФПЛ

Игнашевич обошел Тихонова

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38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич забил третий гол своей команды в матче 22-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (3:0).

Игнашевич – четвертый (до этого был шестым) среди возрастных снайперов чемпионатов России – в более зрелом возрасте отличались Андреев, Гаврилов и Наталушко. Кстати, Игнашевич в этом списке является единственным защитником. (Алексей МОРОЗ)

Самые возрастные голы чемпионата России

Игрок

Год

Команда

Матч

Возаст

Сергей НАТАЛУШКО

2000

Сатурн

Локомотив (д) – 1:1

39 лет 247 дней

Юрий ГАВРИЛОВ

1992

Асмарал

Локомотив (г) – 4:1

39 лет 153 дня

Сергей АНДРЕЕВ

1995

Ростсельмаш

ЦСКА (д) – 1:3

39 лет 137 дней

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2018

ЦСКА

Ахмат (г) – 3:0

38 лет 240 дней

Николай КОЛЕСОВ

1994

КамАЗ

Спартак (д) – 1:3

38 лет 157 дней

Андрей ТИХОНОВ

2008

Кр.Советов

Терек (д) – 4:3

38 лет 37 дней

ГЕКДЕНИЗ Карадениз

2017

Рубин

Уфа (г) – 1:2

37 лет 293 дня

Гарник АВАЛЯН

2000

Уралан

ЦСКА (д) – 2:0

37 лет 290 дней

Руслан АДЖИНДЖАЛ

2012

Волга

Терек (г) – 3:1

37 лет 278 дней

Сергей ЛЕДОВСКИХ

1995

Жемчужина

Кр.Советов (д) – 1:2

37 лет 216 дней
Ахмат – ЦСКА
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Dolphin75

Ну и при чем тут Тихонов с его шестым местом?

21:16

Richter-00

molfar, нет, это ЦСКА проиграл Уралану на своём поле в 2000-м.

21:02

Нефилим

Надеюсь через год, где - нибудь в мае ему дадут пробить пенальти, чтобы 1 место он тут занял...

20:32

molfar

а как это Гарник Авалян забил в матче, который его команда проиграла со счетом 0:2 (если верить данным в таблице)?

20:28

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