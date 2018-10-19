Характеристика Кокорина от "Зенита". Что в ней содержится

Во время слушаний в Мосгорсуде по апелляции форварда "Зенита" Александра Кокорина по поводу заключения в СИЗО судьей была зачитана характеристика со стороны клуба. Эту характеристику суд принял во внимании при вынесении решения. При этом апелляция была отклонена.

– В составе команды "Динамо" стал бронзовым призером чемпионата России 2008 года, финалистом Кубка России-2011/2012, – говорится в характеристике Кокорина от "Зенита". – В 2008 году был признан лучшим нападающим четвертого международного юношеского турнира на призы Белорусской федерации футбола. В 2009 году принимал участие в отборочных матчах в составе молодежной сборной России на чемпионат Европы, забил в них семь голов. В 2011 году был признан лучшим молодым футболистом России. В октябре 2011 года заслужил вызов в главную сборную России на товарищеский матч с командой Греции, в котором состоялся его дебют в сборной. Вместе со сборной Александр отправился на Евро-2012, где в первом матче против Чехии вышел на замену. Был вызван на отборочные матчи чемпионата мира 2014 и в матче с Северной Ирландией заработал пенальти, который реализовал Роман Широков.

11 сентября 2012 года в отборочном матче к чемпионату мира 2014, против сборной Израиля, Кокорин забил свой первый гол за сборную. 6 сентября 2013 года Александр забил самый быстрый гол в истории сборной, поразив ворота сборной Люксембурга уже на 21-й секунде. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии провел в составе сборной три игры и забил один гол в ворота сборной Алжира, матч завершился со счетом 1:1.

В 2016 году начал выступать за "Зенит", становился бронзовым призером чемпионата России в 2016 и 2017 годах, обладателем Кубка России-2015/2016 и Суперкубка России-2016.

За время работы в клубе он показал себя квалифицированным спортсменом. В команде Александр пользуется уважением, является командным игроком, готовым оказать поддержку коллективу. Проявил усердие в процессе реабилитации после полученной травмы в чемпионате России-2017/18. На протяжении всех сезонов показывал себя как активный участник мероприятий клуба, не оставлял без внимания ни одного болельщика. Александр Кокорин оказывает поддержку развитию футбола. В 2016 году стал генеральным спонсором финального турнира детской футбольной лиги в Азове. Взял на себя все расходы по призовому фонду турнира и организации. Помимо тренировочного игрового процесса Александр принимает участие в благотворительной деятельности. В 2016 году принял участие в благотворительном проекте "Давай-давай" для сбора средств больному ребенку. Неоднократно принимал участие в других благотворительных проектах клуба. В 2016 году участвовал в проекте "Клуб добрых" дел встречался с воспитанниками детского дома, вручал им подарки. В октябре того же года встречался с детьми, читал детские сказки, дарил подарки. В декабре 2016 года помог собрать необходимую сумму на лечение другого ребенка. В 2017 году снова общался с детьми в рамках благотворительного проекта, поиграл с ними в футбол. В том же году общался с больным ребенком, которые посетил тренировку "Зенита". Кокорин подарил ему комплект формы. В сентябре 2018 года встречался с ребенком, который является инвалидом-колясочником. Кокорин – его любимый футболист. Участвовал в сборе средств для мальчика.

Участвует в общественной жизни коллектива, пользуется авторитетом и уважением.

Напомним, Кокорин был помещен в СИЗО на срок до 8 декабря по делу об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин подал апелляцию в Мосгорсуд на перевод его под домашний арест.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляции других фигурантов дела – брата Кокорина Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

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