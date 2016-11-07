Гурам Аджоев может перебраться в "Локомотив"?

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев после зимней паузы в чемпионате России может перебраться в "Локомотив", утверждает "Лайф". За приглашение экс-спортивного директора "Динамо" ратует Борис Ротенберг. По информации источника, бизнесмен, хоть и не владеет акциями железнодорожников, влияет на многие процессы в клубе.

Как сообщает "Лайф", "Локомотив" до сих пор не решил все финансовые проблемы, накопленные за время президентства Ольги Смородской, и вряд ли всерьез проявит себя на зимнем футбольном рынке. Положение осложняется и существующими разногласиями между спортивным директором железнодорожников Игорем Корнеевым и главным тренером команды Юрием Семиным по потенциальным новичкам.

Отмечается, что еще летом, перед отставкой Смородской, Аджоев фигурировал среди кандидатов на пост президента "Локомотива", который в итоге достался Илье Геркусу.