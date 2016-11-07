Гурам Аджоев может перебраться в "Локомотив"?

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев после зимней паузы в чемпионате России может перебраться в "Локомотив", утверждает "Лайф". За приглашение экс-спортивного директора "Динамо" ратует Борис Ротенберг. По информации источника, бизнесмен, хоть и не владеет акциями железнодорожников, влияет на многие процессы в клубе.
Как сообщает "Лайф", "Локомотив" до сих пор не решил все финансовые проблемы, накопленные за время президентства Ольги Смородской, и вряд ли всерьез проявит себя на зимнем футбольном рынке. Положение осложняется и существующими разногласиями между спортивным директором железнодорожников Игорем Корнеевым и главным тренером команды Юрием Семиным по потенциальным новичкам.
Отмечается, что еще летом, перед отставкой Смородской, Аджоев фигурировал среди кандидатов на пост президента "Локомотива", который в итоге достался Илье Геркусу.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/927594/na_pomoshch_lokomotivu_moghut_priiti_liudi_utopivshiie_dinamo
onlywhitespartak
В Мск много клубов , наверное останутся только кони и мы )) и то у коней кризис может тоже исчезнут )) а если чуть серьезнее то почему не найти профессионала , если у нас нету то пригласить из-за границы , клуб любой развалить может , зачем именно аджоева ? Или так как он не может ни кто ?))
23:01
onlywhitespartak
Ну да в Мск много клубов , останутся лишь кони и мы )) и то у коней там кризис может спартачок вообще один в Москве будет )))) а если чуть серьезнее неужели нету нормальных специалистов ? Команду помойму любой развалить может !
22:55
Гаттузо зол!
Хорошо. Связка Гарик+ Гурам+вРотенберг= скорый вылет в ФНЛ.
22:51
denrok
Забирайте его и Кирьякова пусть забирает а мы вернем Павлова.
22:47
volodqan
Да-а! Здравствуй жо.а Новый год.
22:28
Thomas_Boy
Я тут чо подумал... Вот поручили мне в свое время сделать ремонт спортивной детской площадки. Ну мы ее отремонтировали, конечно, через неделю все вообще к фуям развалилось. Это мне чо теперь, по российской традиции теперь стадион к ЧМ строить поручат?
22:19
доктор Фишер
Дивно, что Гурамку еще не посадили.
22:17
доктор Фишер
Абхазец придет - кирдык "паровозам"!
22:16
Геркулес Овсянкин
Вот только его к нам не надо!!!!!!!!! С дуба что-ли рухнули???? На кой этот прохиндей в нашем клубе нужен????
22:14
Букер
Локомотив" до сих пор не решил все финансовые проблемы, накопленные за время президентства Ольги Смородской, Постойте ка, а как же эффективный менеджер??? Даже галицкий в гостях у геничей и прочих заявил буквально следующие: " не понимаю,за что ругают смородскую, она один из самых эффективных менеджеров". Да много кто еще хвалил олю именно за менеджмент, так хвалили,что разгрести еще не могут. Срамота.
22:11
Thomas_Boy
Добро пожаловать, батоно Гурам! А то у басурман пока не все испортил.
22:11
Kupservas
Т. е. Локо следующий в ФНЛ?
22:03
RW.irk
"Локомотив" до сих пор не решил все финансовые проблемы, накопленные за время президентства Ольги Смородской, и вряд ли всерьез проявит себя на зимнем футбольном рынке." ------------- А, ну логично, есть проблемы, значит нужно срочно бесплатно распустить всю команду. А кто у нас лучший специалист в таких вопросах?)))
21:52
RW.irk
Ууууу.... КБ-брату из Тулы: держаться, бро!))
21:48
SPFAN
аха, решили Локо в откос пустить
21:45