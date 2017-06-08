Гурам Аджоев: "Божович возглавит "Арсенал"? Это не так"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Миодраг Божович возглавит команду. "Канониры" не стали продлевать контракт с Сергеем Кирьяковым, работавшим с ними в минувшем сезоне, и сейчас находятся в поисках нового главного тренера. Последней командой Божовича была сербская "Црвена Звезда", которую он покинул по ходу чемпионата.

– Правда ли, что новым тренером "Арсенала" станет Миодраг Божович?

– Нет, это не так. Я так сказать не могу. Ведем поиски тренера. Пока ясности нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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