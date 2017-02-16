Григорий Иванов: "Зачем строили манеж, если в нем нельзя играть?!"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что РФПЛ не разрешит клубу провести домашний матч 18-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (5 марта) в манеже. Ранее пермяки выступили против такого развития событий.

– Считаю, что прежде всего нужно думать о болельщиках. А не обо мне или еще ком-то. Давайте играть для людей. О них у нас что-то никто почему-то не думает… – удивился Иванов.

– Вы просили "Амкар" о переносе игры в манеж?

– Нет. Ни с кем я не разговаривал. Да нам и не разрешат это сделать по регламенту. Мол, душно там. А на улице, значит, не холодно? Не знаю… Понастроили манежей, а они не нужны… "Динамо" в этом году можно играть в манеже, в следующем уже нельзя. Футбол же должен быть комфортным для зрителей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)