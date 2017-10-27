Горан Чаушич: "Конечно, для "Арсенала" было бы лучше брать очки в матчах с прямыми конкурентами"

Полузащитник "Арсенала" Горан Чаушич подчеркнул, что победа над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России очень важна для команды. Он также добавил, что болельщики туляков были на высоте.

Отметим, что Гаушич стал автором единственного гола во встрече.

– Поделитесь вашими ощущениями после игры.

– Прекрасно, что нам удалось одержать победу в сегодняшнем матче. Мы начали игру не так, как планировали, достаточно сложно она складывалась, но тем приятнее, что нам удалось добиться положительного результата, – сказал Чаушич. – На нас давил результат предыдущей встречи в Каспийске, мы осознавали, что сегодня нам обязательно нужна была победа.

– Вы долго не могли забить, а сегодня наконец-то получилось. Какие эмоции, какие ощущения? Этот гол раскрепостит, будете забивать еще?

– Для меня не важно, кто именно из нашей команды забьет. Раньше у меня было много возможностей отличиться, но получилось именно сегодня. Главное, что мы победили, и для меня не имеет особого значения, я забил победный мяч или кто-то из моих партнеров.

– Расскажите более подробно о забитом мяче.

– После того как футболист ЦСКА получил красную карточку, наша команда стала проводить больше времени в атаке, и в одной из них я получил прекрасную передачу, смог первым касанием остановить мяч, пробить и попасть в цель.

– "Арсенал" победил "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА, но не смог одолеть "Анжи". Можно ли сказать, что топ-клубы являются раздражителем для оружейников, а с аутсайдерами играть сложнее?

– Мы и между собой часто обсуждаем эту ситуацию, что лучше было бы, конечно, брать очки в матчах с прямыми конкурентами, но получается так, что мы побеждаем команды из верхней части турнирной таблицы. Это футбол. Конечно, на каждую игру мы выходим с мыслью о том, что надо взять три очка, но пока лучше получается в матчах с лидерами.

– Давно не играли дома, как вам поддержка болельщиков?

– Наши болельщики, как всегда, были на высоте. Хочется отметить, что они прекрасно поддерживают нас не только в матчах с "большими" командами, такими как ЦСКА. Можно сказать, что они наш 12-й игрок, они придают нам энергию, и за счет нее мы с большим настроем мчимся к воротам соперника. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА