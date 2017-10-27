22:23 | Футбол — РФПЛ

Гончаренко - о салюте на матче с "Арсеналом": "Это не поддержка"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что фейерверк, который фанаты красно-синих устроили на трибуне в матче 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1), не лучший способ поддержать команду. Он отметил, что клуб наверняка ждет за это большой штраф.

Напомним, в середине второго тайма болельщики армейцев на гостевой трибуне устроили настоящий салют.

– Болельщики ЦСКА устроили фейерверк на трибунах. Как отнеслись к этому? – вопрос Гончаренко.

– Наверняка будет большой штраф. Это не то, что надо, не поддержка. Но мы не можем контролировать такие вещи. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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oleg911

какая игра команды- такая и поддержка. верните лёню. гинер продай команду. устал 10 лет одни и те же рожи видеть

23:02

Тринадцатый

а что - Красиво !!! правда клуб попадёт на бабки , а лишних денеххх у Гинера нет ... опять придётся пальцами расплачиваться ...

22:46

PvsZ

Салют - не поддержка. Гончаренко - не тренер.

22:37

П_о_в_а_р

Кароч, не умеете вы команду нормально поддерживать, конявые (Гончаренко). При Лёне такой фигни не было.(( Грустно

22:33