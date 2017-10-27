Гончаренко - о салюте на матче с "Арсеналом": "Это не поддержка"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что фейерверк, который фанаты красно-синих устроили на трибуне в матче 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1), не лучший способ поддержать команду. Он отметил, что клуб наверняка ждет за это большой штраф.

Напомним, в середине второго тайма болельщики армейцев на гостевой трибуне устроили настоящий салют.

– Болельщики ЦСКА устроили фейерверк на трибунах. Как отнеслись к этому? – вопрос Гончаренко.

– Наверняка будет большой штраф. Это не то, что надо, не поддержка. Но мы не можем контролировать такие вещи. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА // За ЦСКА становится страшно // ЦСКА провел худший первый круг со времен Зико