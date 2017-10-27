Гончаренко - о салюте на матче с "Арсеналом": "Это не поддержка"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что фейерверк, который фанаты красно-синих устроили на трибуне в матче 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1), не лучший способ поддержать команду. Он отметил, что клуб наверняка ждет за это большой штраф.
Напомним, в середине второго тайма болельщики армейцев на гостевой трибуне устроили настоящий салют.
– Болельщики ЦСКА устроили фейерверк на трибунах. Как отнеслись к этому? – вопрос Гончаренко.
– Наверняка будет большой штраф. Это не то, что надо, не поддержка. Но мы не можем контролировать такие вещи. (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА // За ЦСКА становится страшно // ЦСКА провел худший первый круг со времен Зико
Жесть. Настоящий салют. Хотя до победы далеко pic.twitter.com/90Ylc6P3fT– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 октября 2017 г.
oleg911
какая игра команды- такая и поддержка. верните лёню. гинер продай команду. устал 10 лет одни и те же рожи видеть
23:02
Тринадцатый
а что - Красиво !!! правда клуб попадёт на бабки , а лишних денеххх у Гинера нет ... опять придётся пальцами расплачиваться ...
22:46
PvsZ
Салют - не поддержка. Гончаренко - не тренер.
22:37
П_о_в_а_р
Кароч, не умеете вы команду нормально поддерживать, конявые (Гончаренко). При Лёне такой фигни не было.(( Грустно
22:33