16:51 | Футбол — РФПЛ

Гол Кокорина принес "Зениту" победу над "Амкаром"

Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 0:1. Победу гостям принес очередной гол нападающего Александра КОКОРИНА (справа). Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 0:1. Победу гостям принес очередной гол нападающего Александра КОКОРИНА (справа). Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" в гостевом матче 7-го тура чемпионата России обыграл "Амкар" (1:0). Единственный гол забил Александр Кокорин.

26-летний форвард отличился в пятой игре премьер-лиги подряд, для него это седьмой гол в сезоне - до 35 голов на пару с Артемом Дзюбойобозначенных в качестве цели главным тренером команды Роберто Манчини, нападающему осталось забить 28 мячей. Его напарник, который в Пермь не полетел, пока в сезоне не отличался.

"Зенит" (19 очков) одержал шестую победу в премьер-лиге и занимает первое место, опережая "Локомотив" на три балла.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0)

Гол: Кокорин, 61.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович (Гол, 78), Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Рязанцев, Комолов (Гащенков, 65), Баланович, Гасилин (Бодул, 34).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев (Нету, 87), Паредес, Дриусси (Краневиттер, 66), Кокорин, Полоз (Панюков, 80).

Предупреждения: Идову, 62. Краневиттер, 84. Лунев, 90+1.

Судьи: МАТЮНИН, Елеференко, Шаламберидзе (все Москва).

20 августа. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (42)
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либеральный буддист

Во втором тайме в моменте "атаки" пермяк пропустил мимо катящийся мяч, хотя ом мог легко забить им гол и вот почему. Был момент, когда газпромовский вратарь не смог обработать мяч и он отскочил на ногу красному парню, который спас ворота "соперника" перепасовав мяч голубому парню. Все это было показано крупным планом, и понятно, почему пермяки даже особо не имитировали атаки во втором тайме, кроме нескольких навесов в сторону ворот. А что касается гола, то это классический пляжно-дворовый шедевр, в котором "защитники" руководят атакой "соперников", а "вратари" на всякий случай падают или пропускают мяч "сквозь" себя.

17:09

bibik.i

унылая игра, Зенит вот так же с Утрехтом мучался, ни одной наигранной комбинации.

17:08

Влад Кузнецов

Ю.Ю. Синтетика, автобус из 10 человек в обороне, грубость игроков Амкара. Или жесткость на грани/за гранью, выбирай сам. Тяжело так играть. Поверь. Сам занимался. Зениту проще Спам или Краснодар раскатать , чем "мучаться" с Амкарами, Ростовами и прочими автобусами.

17:08

NF

nn61 ----- Вообще, я больше ценю золотую середину. Ну, и не против, если мне укажут глобально позитивные моменты в нашем футболе. Вперед...

17:08

71

Ну, что , довольно быстро секта стала чемпиЁном с приставкой "экс" ))

17:08

NF

Чупа-чупас -------------- Так ведь создали, кажись, и футбол был лучше. Или Яшиным, Нетто, Черенковым, Стрельцовым и Ко можно уже не восхищаться? Ну хорошо, укажите мне их аналоги у нас в стране...

17:07

Док.

Неужели газоболотным самим за такие победы не стыдно?

17:07

nn61

Производственник NF =================================атч закончился две минуты назад.а ты накропал такую партянку.это домашняя заготовка?\\\\\\\\\\\\\\Нет- это такая жизненная позиция- "всё плохо что бы не происходило". И под эту портянку можно подвести любое событие((.

17:07

который тут

что-то как-то тревожно за Зенит, с такой игрой далеко не факт, что смогут Утрехт пройти...

17:06

Влад Кузнецов

serzheo Обход ФФП придумали арабы. Погугли подробности перехода Неймара и других игроков в межсезонье. Они по документам сами выкупили свои контракты и перешли свободными агентами в новые команды. Не подкопаешься. Галицкий, Федун, Газпром и Рубин могут смело пользоваться данной схемой.

17:06

Препод

Очень слабая игра Зенита ! Я свои комы обычно пишу до просмотра сайта ! Легко мог выиграть Амкар если бы реализовал свои два момента ! Подсели все аргентинцы ! Удивительно забил Кокорин но я думаю что фарт от него в ближайших турах отвернется ! И что сейчас летит в ворота будет лететь мимо как обычно !

17:05

diskmen

Как в прошлом сезоне Спартаку пёрло ,так в этом Зениту.Кокорин опят феерит.

17:05

serzheo

Две игры в неделю, и Ерохин под напами.... Чего вы ждали?

17:05

NF

Производственник ----------------------- Да нет, пяти минут хватило, какая там заготовка. Написал бы иначе, ежели бы матч был вменяемым...

17:05

Чупа-чупас

NF "...И начинаешь понимать все больше, что нужно менять не клубы, а ломать систему. И создавать новую..." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "До основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем тот станет всем!" Где-то я это слышал... :))

17:05

TTT-51

Влад Кузнецов! Какие афроамериканцы в обороне? Там Питерский темнокожий, родившийся в Ленинграде! С каких пор Ленинград в Афро-Америке? :)))) Ты бы лучше сказал, что Ленинградские легли под Питерских и это договорняк! :)))

17:04

Ю.Ю.

Довольно уныло. Будем считать, что не включали скорости, т.к. берегли силы к четвергу.

17:03

голос из Санкт-Петербурга

Зимой Кокорина в Англию за 18 млн. евро продадим! Сейчас Панюкова наиграем!

17:02

novic

Зенит-нудно, долго, медленно, без моментов, в общем футбол по Манчини. Спасибо Кокорину и Смольникову. Да и Лунёв выручил.

17:02

Влад Кузнецов

7. Зачем Перми такая команда, если на трибунах 4000 человек макс? Кому это нужно? Не обижайтесь, Пермяки, но я не понимаю, зачем вам эта команда? Ни молодежи, ни легионеров сильных.. просто бюджет "правильно" расходовать?

17:02

Тихая ночь

Ай да Шурик, ай да молодец ))) Пусть и договорняк, очки не пахнут, Повару превед !

17:02

serzheo

1

17:02

serzheo

.

17:01

serzheo

,

17:01

TTT-51

NF! А ты не обратил внимание, что некоторые проблемы при игре с Амкаром испытовал Краснодар, ушедший от поражения на сомнительных основаниях? Почему "хреново играл Зеня", а не "хорошо сыграл Амкар"? А вот Коша молодец! Опять забил! Лучшим считаю в матче Смольникова, после выноса мяча в первом тайме. Как Амкар тогда не забил не понятно. А далее правило, не забиваешь ты, забивают тебе! Во вчерашнем матче СПАМ-Локо это правило действовало со зловещей закономерностью.... :))

17:01

serzheo

NF____ Конечно пора ломать систему. Первым делом предлагаю разрушить ферплей, который был создан для богатых, а остальным не дает развиваться.

17:01

Тот самый Зануда

Игра забудется,а 3 очка останутся.И вспоминать в конце сезона будут не этот счёт,а 5:1.)

17:01

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Согласен с Поваром! Типичный дог. И это прекрасно.

17:01

Конь болотный

Повар,иди писюн свинной жаренный захавай!!!

17:01

FINIX

опять Кокоша. Это становится интересным.

17:00