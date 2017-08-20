Гол Кокорина принес "Зениту" победу над "Амкаром"

"Зенит" в гостевом матче 7-го тура чемпионата России обыграл "Амкар" (1:0). Единственный гол забил Александр Кокорин.

26-летний форвард отличился в пятой игре премьер-лиги подряд, для него это седьмой гол в сезоне - до 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером команды Роберто Манчини, нападающему осталось забить 28 мячей. Его напарник, который в Пермь не полетел, пока в сезоне не отличался.

"Зенит" (19 очков) одержал шестую победу в премьер-лиге и занимает первое место, опережая "Локомотив" на три балла.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0)

Гол: Кокорин, 61.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович (Гол, 78), Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Рязанцев, Комолов (Гащенков, 65), Баланович, Гасилин (Бодул, 34).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев (Нету, 87), Паредес, Дриусси (Краневиттер, 66), Кокорин, Полоз (Панюков, 80).

Предупреждения: Идову, 62. Краневиттер, 84. Лунев, 90+1.

Судьи: МАТЮНИН, Елеференко, Шаламберидзе (все Москва).

20 августа. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"