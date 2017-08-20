Гол Кокорина принес "Зениту" победу над "Амкаром"

"Зенит" в гостевом матче 7-го тура чемпионата России обыграл "Амкар" (1:0). Единственный гол забил Александр Кокорин.
26-летний форвард отличился в пятой игре премьер-лиги подряд, для него это седьмой гол в сезоне - до 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером команды Роберто Манчини, нападающему осталось забить 28 мячей. Его напарник, который в Пермь не полетел, пока в сезоне не отличался.
"Зенит" (19 очков) одержал шестую победу в премьер-лиге и занимает первое место, опережая "Локомотив" на три балла.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Амкар" (Пермь) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0)
Гол: Кокорин, 61.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович (Гол, 78), Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Рязанцев, Комолов (Гащенков, 65), Баланович, Гасилин (Бодул, 34).
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев (Нету, 87), Паредес, Дриусси (Краневиттер, 66), Кокорин, Полоз (Панюков, 80).
Предупреждения: Идову, 62. Краневиттер, 84. Лунев, 90+1.
Судьи: МАТЮНИН, Елеференко, Шаламберидзе (все Москва).
20 августа. Пермь. Стадион "Звезда".
Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АмкарЗенит 0:1 61' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/o28t3oaEPH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
либеральный буддист
Во втором тайме в моменте "атаки" пермяк пропустил мимо катящийся мяч, хотя ом мог легко забить им гол и вот почему. Был момент, когда газпромовский вратарь не смог обработать мяч и он отскочил на ногу красному парню, который спас ворота "соперника" перепасовав мяч голубому парню. Все это было показано крупным планом, и понятно, почему пермяки даже особо не имитировали атаки во втором тайме, кроме нескольких навесов в сторону ворот. А что касается гола, то это классический пляжно-дворовый шедевр, в котором "защитники" руководят атакой "соперников", а "вратари" на всякий случай падают или пропускают мяч "сквозь" себя.
17:09
bibik.i
унылая игра, Зенит вот так же с Утрехтом мучался, ни одной наигранной комбинации.
17:08
Влад Кузнецов
Ю.Ю. Синтетика, автобус из 10 человек в обороне, грубость игроков Амкара. Или жесткость на грани/за гранью, выбирай сам. Тяжело так играть. Поверь. Сам занимался. Зениту проще Спам или Краснодар раскатать , чем "мучаться" с Амкарами, Ростовами и прочими автобусами.
17:08
NF
nn61 ----- Вообще, я больше ценю золотую середину. Ну, и не против, если мне укажут глобально позитивные моменты в нашем футболе. Вперед...
17:08
71
Ну, что , довольно быстро секта стала чемпиЁном с приставкой "экс" ))
17:08
NF
Чупа-чупас -------------- Так ведь создали, кажись, и футбол был лучше. Или Яшиным, Нетто, Черенковым, Стрельцовым и Ко можно уже не восхищаться? Ну хорошо, укажите мне их аналоги у нас в стране...
17:07
Док.
Неужели газоболотным самим за такие победы не стыдно?
17:07
nn61
Производственник NF =================================атч закончился две минуты назад.а ты накропал такую партянку.это домашняя заготовка?\\\\\\\\\\\\\\Нет- это такая жизненная позиция- "всё плохо что бы не происходило". И под эту портянку можно подвести любое событие((.
17:07
который тут
что-то как-то тревожно за Зенит, с такой игрой далеко не факт, что смогут Утрехт пройти...
17:06
Влад Кузнецов
serzheo Обход ФФП придумали арабы. Погугли подробности перехода Неймара и других игроков в межсезонье. Они по документам сами выкупили свои контракты и перешли свободными агентами в новые команды. Не подкопаешься. Галицкий, Федун, Газпром и Рубин могут смело пользоваться данной схемой.
17:06
Препод
Очень слабая игра Зенита ! Я свои комы обычно пишу до просмотра сайта ! Легко мог выиграть Амкар если бы реализовал свои два момента ! Подсели все аргентинцы ! Удивительно забил Кокорин но я думаю что фарт от него в ближайших турах отвернется ! И что сейчас летит в ворота будет лететь мимо как обычно !
17:05
diskmen
Как в прошлом сезоне Спартаку пёрло ,так в этом Зениту.Кокорин опят феерит.
17:05
serzheo
Две игры в неделю, и Ерохин под напами.... Чего вы ждали?
17:05
NF
Производственник ----------------------- Да нет, пяти минут хватило, какая там заготовка. Написал бы иначе, ежели бы матч был вменяемым...
17:05
Чупа-чупас
NF "...И начинаешь понимать все больше, что нужно менять не клубы, а ломать систему. И создавать новую..." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "До основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем тот станет всем!" Где-то я это слышал... :))
17:05
TTT-51
Влад Кузнецов! Какие афроамериканцы в обороне? Там Питерский темнокожий, родившийся в Ленинграде! С каких пор Ленинград в Афро-Америке? :)))) Ты бы лучше сказал, что Ленинградские легли под Питерских и это договорняк! :)))
17:04
Ю.Ю.
Довольно уныло. Будем считать, что не включали скорости, т.к. берегли силы к четвергу.
17:03
голос из Санкт-Петербурга
Зимой Кокорина в Англию за 18 млн. евро продадим! Сейчас Панюкова наиграем!
17:02
novic
Зенит-нудно, долго, медленно, без моментов, в общем футбол по Манчини. Спасибо Кокорину и Смольникову. Да и Лунёв выручил.
17:02
Влад Кузнецов
7. Зачем Перми такая команда, если на трибунах 4000 человек макс? Кому это нужно? Не обижайтесь, Пермяки, но я не понимаю, зачем вам эта команда? Ни молодежи, ни легионеров сильных.. просто бюджет "правильно" расходовать?
17:02
Тихая ночь
Ай да Шурик, ай да молодец ))) Пусть и договорняк, очки не пахнут, Повару превед !
17:02
serzheo
1
17:02
serzheo
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17:01
serzheo
,
17:01
TTT-51
NF! А ты не обратил внимание, что некоторые проблемы при игре с Амкаром испытовал Краснодар, ушедший от поражения на сомнительных основаниях? Почему "хреново играл Зеня", а не "хорошо сыграл Амкар"? А вот Коша молодец! Опять забил! Лучшим считаю в матче Смольникова, после выноса мяча в первом тайме. Как Амкар тогда не забил не понятно. А далее правило, не забиваешь ты, забивают тебе! Во вчерашнем матче СПАМ-Локо это правило действовало со зловещей закономерностью.... :))
17:01
serzheo
NF____ Конечно пора ломать систему. Первым делом предлагаю разрушить ферплей, который был создан для богатых, а остальным не дает развиваться.
17:01
Тот самый Зануда
Игра забудется,а 3 очка останутся.И вспоминать в конце сезона будут не этот счёт,а 5:1.)
17:01
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Согласен с Поваром! Типичный дог. И это прекрасно.
17:01
Конь болотный
Повар,иди писюн свинной жаренный захавай!!!
17:01
FINIX
опять Кокоша. Это становится интересным.
17:00