Гильерме: "Дзюба не оказался в "Локомотиве"? Все к лучшему"

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что ему нравятся нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин. Впрочем, по словам голкипера, форварды железнодорожников сейчас тоже хорошо играют.

- Дзюба мог оказаться в "Локо", но не оказался.

- Все к лучшему. Дзюба - отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.

- Кого больше опасаетесь - Дзюбу или Кокорина?

- Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет "Зенит". Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Гильерме