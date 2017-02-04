Геркус встретился с Кокером в Лондоне

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что работа по переходу защитника "КПР" Стивена Кокера продолжается. Он отметил, что железнодорожникам осталось согласовать условия личного контракта 25-летнего англичанина. Детали сделки пока не сообщаются.

– Мы все еще работаем по переходу Стивена Кокера, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Договор с "КПР" согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения.

Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен – замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен. Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве. Надеемся, что он присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности.