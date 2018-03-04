18:30 4 марта | Футбол — РФПЛ

Геркус - о дерби со "Спартаком": "Удачный результат, достойный матч"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус остался доволен игрой, которую показала команда в матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака". По словам главы московского клуба, железнодорожники много времени провели в атаках на ворота соперников.

- Очень тяжелая игра, - сказал во флеш-интервью Геркус. - Для нас удачный результат, я считаю. Очень достойно провели матч: много атаковали. Спасибо нашим парням! И болельщикам! Они наши великолепны. Грубоваты, но при этом прекрасны.

После 21-го тура "Локомотив" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. В активе "Спартака", который располагается на третьей строчке, 38 очков.

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Локомотив - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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zg

Нынче,причем не совсем ясно,когда это было принято,на первом месте личные встречи,как там при равенстве у 3ех команд,хз...

21:22 4 марта

Я Знаю Историю

действительно, удачный результат, ведь судья не заметил 2 игры рукой и поскудной игры прямой ногой фернандеша, что сразу должно было наказываться красной

19:13 4 марта

Berkindorf

Разве не ЦСКА должен быть на третьей строчке? Если я верно помню регламент, то при равенстве очков места в таблице определяются по наибольшему количеству побед. Или это не так?

18:54 4 марта

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