Геркус - о дерби со "Спартаком": "Удачный результат, достойный матч"

Президент "Локомотива" Илья Геркус остался доволен игрой, которую показала команда в матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака". По словам главы московского клуба, железнодорожники много времени провели в атаках на ворота соперников.

- Очень тяжелая игра, - сказал во флеш-интервью Геркус. - Для нас удачный результат, я считаю. Очень достойно провели матч: много атаковали. Спасибо нашим парням! И болельщикам! Они наши великолепны. Грубоваты, но при этом прекрасны.

После 21-го тура "Локомотив" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. В активе "Спартака", который располагается на третьей строчке, 38 очков.

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